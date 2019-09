Senador Pizarro descartó relación "directa o indirecta" con empresas de tragamonedas

El senador Jorge Pizarro (DC) descartó tener relación "directa o indirecta" con empresas de tragamonedas, luego de la televisación de un reportaje en que se vinculaba a su esposa, Rocío Peñafiel, con estas sociedades.

A través de un comunicado, el parlamentario respondió al reportaje emitido este domingo en Informe Especial de TVN, asegurando que "no existe por mi parte relación directa ni indirecta con alguna empresa o sociedad que explote las llamadas máquinas tragamonedas".

"Jamás he recibido aporte alguno de este tipo de sociedades", sostuvo.

"El reportaje emitido por el canal público hace eco de anteriores escritos de prensa digital basados en la presentación formulada por el Ministerio Público que especula sobre supuestos para sostener el caso, los que a la luz de la propia investigación han sido posteriormente descartados. Aquello es omitido de forma arbitraria, dejando en evidencia su carencia de rigurosidad", indicó Pizarro.

El senador también se refirió a su participación en el debate legislativo sobre esta materia, planteando que "no he intervenido de forma alguna en la discusión" y añadiendo que "la moción parlamentaria que apoyo y a la que se hace alusión, no beneficia el negocio de los casinos o juegos de azar, sino que apunta precisamente a tomar conciencia respecto del acceso a estos por parte de personas que padezcan de ludopatía".

Rol de su esposa en sociedades

Pizarro también planteó que "la relación comercial que mantuvo doña Rocío Peñafiel con empresarios vinculados a la explotación de juegos de destreza, se ajusta plenamente a toda la normativa vigente".

"Dicho reportaje acomoda hechos aislados para crear un escenario y atribuirme un comportamiento por lo menos dañino a mi quehacer parlamentario, lo que es absolutamente ajeno a mi labor legislativa", dijo.

Finalmente, el senador DC aseguró que "la nula intervención por mi parte en hechos que pudieran revertir carácter de delito se verá despejada al término de la investigación en curso respecto las actividades comerciales de mi cónyuge".