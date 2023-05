Transparencia ordenó sumario en Cancillería por supuesta citación del FBI a Lucía Dammert

El Consejo para la Transparencia ordenó una investigación sumaria en la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, puesto que no cumplió oportunamente con la entrega de información sobre comunicaciones oficiales sostenidas entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos, en torno a la supuesta citación del FBI a la exasesora presidencial Lucía Dammert.

En septiembre pasado, el portal Interferencia vinculó la renuncia de la jefa del segundo piso con tal llamamiento, llevando a que el Ejecutivo -de acuerdo a un comunicado emitido entonces- consultara a su homólogo estadounidense, y posteriormente, indicara que "el Gobierno de Chile confirma que dicha información es falsa y que Lucía Dammert no ha sido citada a declarar en ninguna investigación o proceso judicial llevado a cabo en EE.UU."

El órgano estableció que, ante una solicitud de acceso a la información enviada a dicha Subsecretaría, esta declaró que "existieron comunicaciones a través de vías verbales", y que atendida su existencia, el Consejo Directivo del CPLT lo consideró como "información pública que debía entregarse".

No obstante, la repartición no la reveló en el plazo establecido, y "no ha explicado de manera detallada las razones de no tener en su poder la información solicitada, por lo que, no es posible concluir que se encuentre debidamente satisfecho el estándar que se ha definido para aquellos casos en los que se invoque como defensa la inexistencia de la información, lo que impide considerar como cumplida la decisión", según la resolución del CPLT.

"PUDO NO EXISTIR COMUNICACIÓN ALGUNA"

El presidente del Consejo, Francisco Leturia, plantea que lo anterior levanta "una serie de dudas, y una de las más graves -que espero no sea así- es que podría no haber existido comunicación oficial alguna entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de Estados Unidos, relativo a las investigaciones reservadas llevadas por el FBI, lo que sería un hecho inédito y gravísimo, y que va mucho más allá de una falta de transparencia".

El fallo de la institución agrega que "las argumentaciones de la Subsecretaría sólo se limitan a demostrar que a la fecha no existirían actos, resoluciones, contratos, acuerdos u otros antecedentes de naturaleza tangible que tengan algún grado de identidad con los elementos descritos en la solicitud".

De esa manera, RR.EE. no se refiere a "aspectos relevantes, como los asociados a la emisión de un comunicado de prensa que alude expresamente a la existencia de una consulta 'por medios oficiales' al Gobierno de Estados Unidos, respecto de la cual se pudo 'recibir respuesta al mencionado requerimiento', asunto que es omitido en los antecedentes remitidos en sede de cumplimiento".

El CPLT precisa que el sumario instruido pretende que los eventuales responsables expliquen los antecedentes, puesto que "el único hecho que hoy es claro es que se ordenó entregar una información y no se hizo, a pesar de haber tenido un plazo extraordinario. Por lo tanto, la regla general, y que se aplica a todos por igual porque es la ley, es que se instruyó una investigación sumaria", cierra la resolución.