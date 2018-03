Tribunal Constitucional en la mira: Oposición acusa "portazo" y oficialismo que buscan "excusas"

Parlamentarios de la oposición criticaron que el Gobierno de Sebastián Piñera no considere una "prioridad urgente" realizar cambios al Tribunal Constitucional (TC).

En medio del debate originado tras la polémica decisión sobre el lucro en las universidades, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que, por el momento, en el Ejecutivo están "concentrados en prioridades más urgentes".

Esta postura del Gobierno ha generado cuestionamientos de la ex Nueva Mayoría, todo cuando La Moneda presentará el lunes la Comisión para la Infancia, uno de los cinco acuerdos nacionales propuestos por el Presidente ante los que la centroizquierda podría tomar distancia.

Harboe: "Va contra lo que la gran mayoría eligió y fijó en el Parlamento"

"Si el Gobierno cierra la puerta nosotros vamos a tener, obviamente, una actitud bastante más rígida, en el sentido de exigirle al Gobierno que las agendas (de ambos sectores) se complementen", dijo a Cooperativa el senador PPD Felipe Harboe, integrante de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta.

"Cuando la vocera (Cecilia Pérez) dice que la izquierda entienda que ganó la derecha, también es importante decirle a la vocera que ella entienda que ganó el Gobierno, pero que perdieron en el Parlamento, entonces la ciudadanía nos exige a nosotros un contrapeso democrático y creemos que es importante ejercerlo con responsabilidad y, sobre todo, pensando en la libertades ciudadanas", enfatizó el parlamentario.

"Un Tribunal Constitucional que va coartando las libertades de las mujeres en casos gravísimos como el aborto en tres causales, o de los consumidores, o que permite el lucro en la educación, nos parece que va en sentido contrario de lo que la gran mayoría de los ciudadanos eligió y fijó en el Parlamento", remató Harboe.

Huenchumilla: "Nos va a dividir permanentemente"

En la misma línea, el senador de la Democracia Cristiana Francisco Huenchumilla, también integrante de la Comisión de Constitución, considera que es necesario llegar a un acuerdo y reformular el TC, puesto que el actual carece de legitimidad entre los actores políticos.

"El Gobierno tiene derecho a tener su agenda; por supuesto tiene derecho a tener prioridades, pero tampoco es bueno que en política se dé un portazo cuando suceden hechos políticos que ameritan una mirada, darle una vuelta a lo que pasó", cuestionó el legislador.

"Evidentemente", precisó, "el Tribunal Constitucional es un tema que nos va a dividir permanentemente, porque no tenemos consenso respecto del rol que está cumpliendo y, por lo tanto, puede que no sea prioridad para el Gobierno, pero es prioridad para la oposición", setenció el ex intendente de La Araucanía, que advierte que "siempre puede haber un punto intermedio en que sea necesario conversar".

RN: Desbordes cree que el tema del TC "es una excusa"

Desde la vereda de Chile Vamos, si bien el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, considera que es necesario a lo menos avanzar en la discusión de los cambios al Tribunal Constitucional, cree que la postura de la oposición puede ser una excusa para no sumarse a los acuerdos propuestos por el Ejecutivo.

"Yo creo que hay que separar las cosas: el Presidente ha hecho un llamado a grandes acuerdos nacionales en temas muy importantes; esos acuerdos no son para el Presidente Piñera, no son para el Gobierno, (sino que) son en beneficio de todos los chilenos y, por lo tanto, restarse de eso es de una mezquindad enorme", apuntó el legislador.

"Creo que también que hay un sector de la oposición que está buscando excusas para no acudir al llamado del Presidente Piñera y este tema del TC es una excusa, yo creo que no tiene que ver una cosa con la otra", planteó Desbordes.