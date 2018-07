Contraloría de TVN detecta irregularidades en contratos de Jaime de Aguirre

La Contraloría de Televisión Nacional (TVN) detectó una serie de irregularidades en los contratos del director ejecutivo, Jaime de Aguirre, y de los principales ejecutivos del canal.

El informe, según indica La Tercera, señala que la indagatoria solicitada el 22 de junio, se realizó a petición expresa del presidente del directorio Francisco Orrego (ex subsecretario de Minería en el primer Gobierno de Sebastián Piñera y cercano a la UDI), y en el documento se realiza un análisis de los antecedentes de la contratación del actual director ejecutivo.

Según el escrito, el anterior presidente, Ricardo Solari, designó a De Aguirre en su cargo el 16 de diciembre de 2016. Entre las condiciones del contrato estaba un sueldo base mensual de 18 millones de pesos, un bono por cumplimiento de metas de hasta cuatro sueldos brutos base mensual, además de viajes y una "indemnización especial" en caso que amerite.

Tras las indagaciones, la contraloría del canal determinó que en el contrato de De Aguirre, pese a ser aprobado por el Comité Económico, "no se informaron oportunamente al Comité Económico y al directorio todas las condiciones acordadas para la contratación".

Además, el informe sostiene que "se incluyeron, sin aprobación de los miembros del directorio, otras condiciones contractuales, excediendo las atribuciones que responder exclusivamente al directorio".

Miembros del directorio defienden a De Aguirre

El medio escrito, según indica la publicación, intentó ubicar a los miembros del directorio, incluido su presidente, sin embargo, la mayoría evitó referirse al tema.

"Es un informe interno del canal, es un informe reservado, encuentro súper grave que ese informe se haya filtrado y no puedo hacer ningún comentario sobre eso", aseguró, Gonzalo Cordero (UDI), uno de los miembros del directorio, a LT.

En tanto, el ex ministro Máximo Pacheco (PS), también integrante del directorio, sostuvo que el informe "es un chisme. No existe ninguna irregularidad. Jaime de Aguirre fue contratado en la época en que el presidente del Comité Económico era Jorge Atton y por lo tanto no se me ocurriría pensar que hubo alguna irregularidad".

"Aquí lo que hay es una sucia maniobra de parte de algunos integrantes de la derecha, del directorio de TVN, para sacar a Jaime de Aguirre de la dirección ejecutiva del canal", aseguró el también miembro del directorio, Antonio Leal (PPD).

En tanto, el mismo De Aguirre, consultado por La Tercera, aseguró que "no voy a hablar de esto, porque es primera información que tengo".