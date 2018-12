Diputado Meza se disculpó tras acusaciones sobre TVN: "Debí ser más riguroso"

El diputado radical Fernando Meza salió a disculparse este martes con TVN, luego que ayer lunes deslizara una grave acusación en el canal estatal sobre favores sexuales para salir en pantalla.

El parlamentario, mencionado en un reportaje de "Informe Especial" como uno de los cinco diputados que más ha viajado al exterior, aseguró en la comisión investigadora de TVN que alguien le dijo "una cosa terrible, no puedo decir quién, porque no estoy obligado a decir quién, pero alguien de TVN (me dijo) que habían eventuales abusos donde habría (intercambio de) sexo por segundos" en pantalla.

Sus comentarios hicieron eco en la señal estatal, desde donde los sindicatos desmintieron categóricamente sus acusaciones y el canal, a través de un comunicado, le pidió al parlamentario que le haga llegar los antecedentes.

Tras esto, Meza reconoció que faltó "rigurosidad" en sus aseveraciones y explicó que él nunca aseguró que existieran estos favores sexuales para salir en pantalla, sino que manifestó "sus dudas" sobre esta situación.

"En la sesión de la comisión investigadora sobre TVN de ayer lunes 10 de diciembre manifesté mis dudas sobre eventuales abusos laborales y de otra índole en esa estación televisiva. Nunca aseveré que existieran", aseguró el diputado radical en un comunicado de prensa.

"Creo que fue imprudente la forma de expresar esas dudas al recibir comentarios que me abrieran estas interrogantes. Debí ser más riguroso antes de expresarlas, por lo que entrego mis excusas a TVN", sentenció en el texto.

Estas explicaciones no dejaron conformes a los sindicatos del canal, los que las calificaron de "demasiado escuetas" considerando "la gravedad de sus dichos y el daño que provocaron tanto al canal como sus trabajadores".