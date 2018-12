Jaime de Aguirre: Con la presión del Gobierno se hacía insostenible continuar

El ahora ex director ejecutivo de TVN Jaime de Aguirre sostuvo que las presiones desde el Gobierno hicieron "insostenible" su continuidad al mando del canal y motivaron la renuncia que hizo efectiva esta semana.

Tras conocerse su decisión, el integrante del directorio del canal, Máximo Pacheco, acusó el viernes en Cooperativa que el mismo De Aguirre le expresó que han existido "presiones indebidas" desde la postura del Presidente Sebastián Piñera de modificar la Ley Orgánica del canal.

"Con la presión del Gobierno se hacía insostenible continuar", reconoció en una entrevista a El Mercurio.

De Aguirre aseguró que decidió no seguir sobrellevando, sobre todo "en este país presidencialista, donde La Moneda tiene un poder muy grande, porque ellos representan al poder y a las personas".

En ese contexto, aseguró que el momento en que se sintió definitivamente una "persona non grata" en la señal estatal fue "con la visita del Presidente al canal", al programa "Llegó tu hora" el último miércoles.

"Él insistió bastante articuladamente que iba a mandar un proyecto de ley, que desde mi punto de vista atenta contra el ADN de la autonomía del canal, que hace fácil la remoción del director ejecutivo, lo que va a significar que cada Gobierno va a tener su propio director ejecutivo. Esa fue 'la última cabrita del paquete' (...) Con eso, para qué más. Están haciendo una ley para que yo me vaya. Ponerse al frente de los deseos de La Moneda es muy complicado", cuestionó.

"El Presidente está equivocado, no es consonante con el proyecto de una televisión pública autónoma e independiente", insistió, asegurando que por ello prefiere restarse "de un proyecto de esa naturaleza".

Asimismo, desmintió a Piñera, quien ha dicho que TVN, cada vez que tiene pérdidas, "va al Gobierno, al Estado, a pedir un aporte adicional".

"¡Nunca! (...) Este canal lleva un cuarto de siglo sin pedirle un solo peso al Estado (...) Una sola vez, después de que el gobierno militar dejó en la ruina este canal, este tuvo que vender dos o tres concesiones, tuvo que pedir que se le diera un poco de plata. Este país vive de mitología desinformada (...) se instalan postverdades", expuso.

Influencia de la sensibilidad política

Consultado por el matutino sobre si su sensibilidad política de centroizquierda tuvo influencia negativa contra su administración, De Aguirre consideró que "absolutamente sí. Hubo un senador que no mencionaré, que me miró a los ojos y me dijo: 'No te vamos a aprobar tu televisión cultural porque la vas a llenar de comunistas'".

No obstante, aclaró que en el directorio aquello "nunca se manifestó con esa crudeza (...) pero fue una relación muy compleja".

También se refirió a la salida, la semana pasada, del entonces presidente del directorio de TVN, Francisco Orrego, y sobre si la renuncia de éste traía consigo otros objetivos. "Puedo presumir -dijo- que había una intencionalidad que no puedo llegar a imaginar que era de él solo, de sacarme o reemplazarme, porque no es raro ver gobiernos tratando de cooptar el poder completo".

"Estos últimos tiempos han sido rudos, muy rudos. No hubo espacio ni siquiera para una buena comunicación, lo que es un error (...) llenos de presiones, algunas debidas y otras indebidas; un año lleno de trampas en el camino, de complicaciones", acusa.