La grave acusación del diputado Meza: En TVN hay intercambio de sexo por segundos en pantalla

El diputado radical Fernando Meza, mencionado en un reportaje de "Informe Especial" de TVN como uno de los cinco diputados que más ha viajado al exterior, deslizó una grave acusación en el canal sobre favores sexuales para salir en pantalla.

En el marco de la comisión investigadora de TVN, el parlamentario aseguró que alguien le dijo "una cosa terrible, no puedo decir quién, porque no estoy obligado a decir quién, pero alguien de TVN (me dijo) que habían eventuales abusos donde habría (intercambio de) sexo por segundos" en pantalla.

"Todas estas cosas, que tengo yo mis dudas, quisiera que la Cámara de Diputados, que es un órgano fiscalizador, se hiciera cargo", añadió el legislador radical.

En tanto, el diputado de RN Andrés Celis hizo eco de este comentario y pidió que los sindicatos del canal se pronuncien al respecto.

Justamente mediante Twitter, los sindicados de TVN desmintieron categóricamente la acusación y precisaron que involucrar a representantes de los trabajadores en supuestos comentarios sobre abusos sexuales para obtener pantalla es una bajeza y una mentira.

Los Sindicatos de TVN desmentimos categóricamente los dichos de los diputados Fernando Meza y Andrés Celis. Involucrar a representantes de los trabajadores en supuestos comentarios sobre abusos sexuales para obtener pantalla, es una bajeza y una mentira. https://t.co/WurvWgHbMr — Sindicato Prensa TVN (@sindicato3tvn) 10 de diciembre de 2018

Además, tras estas graves acusaciones, TVN manifestó en un comunicado que espera que el diputado Meza haga llegar todos los antecedentes que maneja para que el canal realice las investigaciones pertinentes y aplicar los protocolos internos que corresponda.

"Ante las graves acusaciones realizadas por el diputado del Partido Radical Fernando Meza y de las que Televisión Nacional de Chile no tiene antecedente interno alguno, TVN -comprometido con la probidad y la transparencia- espera que el legislador haga llegar a la brevedad todos los datos de que dispone, de modo que nos permita realizar las investigaciones pertinentes y aplicar los protocolos internos correspondientes", indicó el canala en un comunicado.