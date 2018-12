TVN: Acusan que presiones del Presidente Piñera causaron renuncia de De Aguirre

El ex ministro y actual integrante del directorio de TVN Máximo Pacheco aseguró en Cooperativa que existieron presiones por parte del Presidente Sebastián Piñera que derivaron en la salida de Jaime de Aguirre de la dirección ejecutiva del canal estatal.

En El Primer Café, Pacheco criticó la postura de Piñera de modificar la ley orgánica del canal y confirmó que "antes de la reunión de directorio tuve la oportunidad de conversar con Jaime de Aguirre y él me expresó claramente que esto era una presión indebida, que le está haciendo un tremendo daño al canal: no necesita que sea dirigido por el Presidente de la República".

"Eso es una intervención muy difícil de sostener y para él fue una presión completamente imposible", sostuvo el ex ministro.

En paralelo, el diputado Marcelo Díaz (PS) confirmó que fue invitado a participar en la conformación de un proyecto para reformar la señal, pero no aceptó la invitación mientras no se asegure que no habrá una "captura" política del canal.

"Yo estoy dispuesto a discutir el tema de los quorum, pero esto no significa que esté dispuesto a bajarlo si es que no somos capaces de construir un gobierno corporativo que asegure que no hay captura por parte del Parlamento o por parte del Gobierno respecto del canal público, porque entonces pasa a ser un canal oficialista y no hay nada peor que un canal oficialista", comentó.

Otro de los temas que se tratarán en el proyecto es un cambio en el modelo de financiamiento del canal, con el fin de evitar que se acentúe la crisis que ha provocado masivos despidos.