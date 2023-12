Coloma dice que el Gobierno debería dejar de "autofelicitarse" en seguridad

Tras un fin de semana largo en el que se produjeron ocho homicidios en la Región Metropolitana, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), emplazó al Gobierno a dejar de "autofelicitarse" y a abocarse, en cambio, a "hacer la pega" en materia de seguridad.

"He visto una suerte de autofelicitación, donde el Gobierno dice que 'nunca se habían aprobado más leyes que ahora' (en seguridad)... Yo lo quiero decir con claridad: nunca habíamos tenido tanta delincuencia y tanta inseguridad como ahora, y muchas de las leyes que se han aprobado en este período son las que (en el pasado) fueron rechazadas por los que hoy gobiernan", afirmó el senador gremialista.

"Yo le pido (al Ejecutivo) que más que autofelicitarse, hagan la pega: hay muchos proyectos que todavía faltan, y para eso necesitamos las urgencias y la voluntad de las indicaciones, no simplemente decirlo, (sino que) hacerlo, eso es lo que el país necesita", enfatizó el jefe de la Cámara Alta.

Algunos alcaldes de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch) se reunieron hoy con el senador Coloma para abordar la agenda legislativa en la seguridad, y pidieron mayor despliegue del Estado para controlar la delincuencia.

AMUCH PIDE REUNIÓN DE URGENCIA CON PDTE DEL @Senado_Chile EN MEDIO DE LA CRISIS DE SEGURIDAD

Hoy, alcaldes AMUCH se reunieron con @jacoloma para revisar los proyectos legislativos en seguridad anunciados por el @GobiernodeChile en abril 2023 y que se encuentran aún en proceso pic.twitter.com/I2Cc1TqJh5 — AMUCH - Asociación de Municipalidades de Chile (@AmuchChile) December 11, 2023

BORIC VUELVE A PEDIR UNIDAD

Esta jornada el Presidente Gabriel Boric volvió a referirse públicamente a la crisis de seguridad, y afirmó: "No me cabe ninguna duda de que la mejor receta, el punto de partida, es la unidad de la sociedad y no el tratar de hacer política electoral o política pequeña en torno a los problemas de seguridad".

"Cuando la sociedad se divide y cuando sus fuerzas políticas se dividen en un tema que nos convoca a todos, el crimen organizado encuentra grietas para avanzar", agregó el jefe de Estado.

"Acá no hay una varita mágica, no hay una sola solución. Hay algunos que plantean a los estados de excepción como solución inmediata a todos los problemas. La verdad es que las cosas son bastantes más complejas y requieren de trabajo interconectado", explicó el Mandatario.