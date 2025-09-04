Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago16.3°
Humedad47%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Política | UDI

Corte acogió desafuero de diputado Bobadilla (UDI) ante querella por injurias

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuellar
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Tribunal de alzada de Valparaíso autorizó la formación de una causa judicial en contra del parlamentario a raíz de una denuncia de la periodista Josefa Barraza.

"En los próximos días, mi abogado hará la apelación a la Corte Suprema", anunció el legislador gremialista, quien rechaza las acusaciones en su contra.

Corte acogió desafuero de diputado Bobadilla (UDI) ante querella por injurias
 ATON (archivo)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió este jueves la solicitud de desafuero en contra del diputado Sergio Bobadilla (UDI) y autorizó la formación de una causa judicial en su contra por el presunto delito de injurias.

La resolución del tribunal de alzada se da en el marco de una querella interpuesta por la periodista Josefa Barraza, hoy directora del medio digital Contrapoderquien acusó injurias por parte del parlamentario gremialista.

La querella se originó a raíz de un reportaje radial denominado "Toñito te puso en mi camino", en el cual se difundieron supuestos intercambios de mensajes entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y la comunicadora Barraza.

En sus redes sociales, Bobadilla ha catalogado a la querellante en reiteradas ocasiones como "una periodista entregada a la causa" o "periodista zurda", comentarios que son considerados por Barraza como difamación a su honra personal y profesional.

Diputado recurrirá a la Corte Suprema

Tras la resolución, el diputado Bobadilla señaló que apelará ante el máximo tribunal: "Tengo plena confianza en los tribunales de mi país. En los próximos días, mi abogado hará la apelación a la Corte Suprema".

"Esperaré con total y absoluta tranquilidad (el resultado), porque tengo la más absoluta convicción que no he difamado ni he injuriado a nadie", aseguró.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada