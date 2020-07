Diputado UDI que apoyó retiro de pensiones anunció su internación en centro asistencial

El diputado Cristhian Moreira, uno de los cuatro UDI que votaron a favor de la idea de legislar el retiro parcial de fondos de pensiones, anunció este martes que se internó en una clínica para someterse a una serie de exámenes médicos, justo un día antes de que se vote en la Cámara Baja el proyecto en particular.

"Como es de conocimiento público, desde hace un tiempo, he presentado problemas de salud que han preocupado a mi familia, por lo que se me ha recomendado, y así lo he hecho, la internación en un centro asistencial para realizarme exámenes y tener los cuidados apropiados", explicó el parlamentario en Twitter.

En caso de que no pueda votar en la discusión en particular de la reforma mañana miércoles -lo que no precisa el diputado-, los quórums no varían y la iniciativa seguirá requiriendo 93 votos favorables para continuar se avance en el Congreso.

En la votación en general de la semana pasada, logró 95 votos a favor, 13 de ellos del oficialismo (11 RN y 4 UDI).

El diputado Moreira fue quien supuestamente sufrió un desmayo esa jornada debido a las "presiones" del Gobierno, según denunció su homólogo RN Andrés Celis. Posteriormente, el propio parlamentario gremialista reconoció que tuvo que ir a la enfermería de la Cámara Baja, pero decartó haber recibido presiones.

En tanto, tres diputados RN, el mismo Celis, Leonidas Romero y Aracely Leuquén, anunciaron que mantendrán su voto favorable a la reforma que permite a los cotizantes el retiro anticipado de hasta el 10 por ciento de los ahorros previsionales en las AFP, para paliar los efectos económicos de la pandemia.