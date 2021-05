Evelyn Matthei y el dilema UDI: "El punto no es si me llevan a mí o a Lavín; o vamos los dos o yo no voy"

Tras días de insistir a su partido que no la deje fuera de las primarias de Chile Vamos, considerando que para ellas estaría mejor perfilado Joaquín Lavín, la precandidata presidencial de la UDI Evelyn Matthei dio un portazo a la idea de acudir sola a los comicios.

La alcaldesa de Providencia incluso dio un ejemplo de su intención en El Diario de Cooperativa: "supongamos un caso en el que me va súper bien (en las municipales) y en Las Condes gana otro candidato: si me nominaran a mí sola, no estoy dispuesta a ir".

"Por eso digo que no es un problema personal mío contra Joaquín Lavín; éste es un tema de estrategia política (...) El punto mío no es si lo llevan a él o si me llevan a mí; o vamos los dos, o yo no voy, así de claro. Porque yo no estoy aquí peleando por el derecho mío", enfatizó.

"Lo que sí -continuó Matthei- estoy súper convencida de que cuando vota un millón y medio de personas en una primaria, y los militantes de la UDI son apenas 45 mil, es decir, un 3 por ciento, el punto mío es ¿Cómo se le va a privar a un millón y medio de personas -la inmensa mayoría de los cuales no son de ningún partido- que puedan ejercer su voto con todos los candidatos que están posicionados y dispuestos a ir?".

La presidenciable reiteró que "lo mío no es un cálculo pequeño de si me va bien a mí o a otro; es cómo respetamos a los ciudadanos independientes".

"EL CANDIDATO NO NECESARIAMENTE TIENE QUE SER GREMIALISTA"

Si la UDI llega a optar solo por el alcalde de Las Condes, la ex candidata apuntó que sería "un grave error para nuestro sector, porque hoy día estamos con un sistema de elecciones voluntarias, y por lo tanto, desde el punto de vista estratégico, es un tema de cómo enfrentamos de mejor manera posible las primarias para que mucha gente vaya a votar".

En caso contrario, de ir ambos a las primarias, pero significarle una derrota a la colectividad, Matthei advirtió que "siempre he señalado que no se trata de que necesariamente sea un candidato gremialista; lo que estoy diciendo es que tenemos que buscar el mejor candidato".

"Me siento mucho más de la Alianza (ex nombre de la coalición de derecha) que de un partido en particular. Obviamente que los dirigentes del partido no lo sienten así, pero creo que los que estamos con responsabilidades un poquito más arriba (creemos que) si es de otro partido el que gana, lo único que importa es llevar al mejor candidato", añadió.

Por lo demás, cuestionó que su competidor desestime que haya un sesgo de género en este dilema presidencial: "para mí el tema siempre ha sido quién es la mejor persona cuando tengo que contratar o elegir a alguien, pueda ser hombre o mujer. Lo que creo que nadie puede desconocer es que cada día más hay una exigencia de parte de las mujeres de que no nos apliquen el famoso 'techo de vidrio', que no se ve, pero pucha que se siente".

"Entonces éste no es un problema de género en el sentido de que sea Joaquín o yo por ser hombre o por ser mujer, pero creo que no es posible obviar que hay un sentimiento de género y una sororidad muy importante, y hay que tomarlos en cuenta", remató.