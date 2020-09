Ex fiscal Gajardo: "La acusación de Longueira de persecución política está muy alejada de la realidad"

El abogado Carlos Gajardo, uno de los ex fiscales que llevaron adelante el caso SQM, descartó que los cargos de cohecho que se le imputan en la causa al ex líder UDI Pablo Longueira hayan sido un medio de persecución política en su contra.

El ex persecutor fustigó puntualmente que Longueira señalara a la doctora en Derecho María Inés Horvitz del Consejo de Defensa del Estado (CDE) como responsable de su pendiente conflicto judicial, tildándola de "comunista" en Cooperativa por la querella que el órgano realizó dentro del caso.

"Probablemente con su acusación lo que hace es desviar la atención de que el Consejo de Defensa del Estado es un organismo colegiado, y que sus decisiones se toman de manera colegiada, y cuando el Consejo decidió querellarse en esta causa, el presidente era Juan Ignacio Piña, un destacado abogado que fue ex ministro de Sebastián Piñera", recordó el jurista en El Diario de Cooperativa.

Además, Gajardo señaló que "actualmente el presidente del Consejo es Juan Antonio Peribonio, destacado abogado también y ex intendente del Gobierno de Sebastián Piñera. Por lo tanto, esa acusación de persecución política no puede estar más alejada de la realidad".

Los cargos que se le imputan a Longueira

Sobre la relevancia de sacar a colación la causa que el ex senador tiene pendiente ahora que volvió a la política, Gajardo explicó que "lo concreto es que dentro de las imputaciones que se han hecho, justamente las más graves se le hicieron a Pablo Wagner -condenado por corrupción en el caso Penta-, a Jaime Orpis -acusado de cohecho y fraude al Fisco también en SQM- y a Pablo Longueira".

Sin embargo, ayer él se defendió señalando que los delitos que se le acusan se remontan a cuando en 2010 "llegó a acuerdos" para la reconstrucción después del terremoto de febrero con la oposición, con mineras nacionales y finalmente con Patricio Contesse, entonces representante de las mineras no metálicas, quien le pidió realizar una corrección en su área, propuesta que Longueira, como parlamentario, derivó al ex ministro de la Segpres Cristián Larroulet.

Si bien el ex fiscal reconoce que debería respetarse la presunción de inocencia del UDI mientras no sea condenado, precisó que "la historia así contada es parcialmente verdadera", pues "lo que omite, que es fundamental, y que es parte de la imputación que le ha hecho tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado, es que le envía este correo al señor Larroulet sin indicar que es una propuesta de SQM, si no que la hace pasar una propuesta propia".

"También se omite que paralelamente hay bastantes personas que estaban dando boletas falsas a SQM", agregó el jurista, puntualizando que la secretaria del ex senador Carmen Valdivielso "pedía desde el correo de Longueira que fueran pagadas, y eso me parece que merece una buena explicación. ¿Qué interés tenía el señor Longueira de que boletas ideológicamente falsas fueran pagadas a SQM y por qué su secretaria ocupaba su correo para hacer este reclamo de cobro?".

"Ese delito, y contra lo que dice el señor Longueira de haber sido perseguido excesivamente por esta causa, no pudo ser llevado adelante porque el Servicio de Impuestos Internos nunca se querelló en su contra, a pesar de las millonarias defraudaciones que existieron por ese respecto", remarcó Gajardo.