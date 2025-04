Hoffmann: Los que impiden un proceso electoral democrático son republicanos y libertarios

María José Hoffmann, vicepresidenta de la UDI, acusó este miércoles al Partido Republicano y al Partido Nacional Libertario de impedir "un proceso electoral democrático" tras negarse a competir en una primaria presidencial con Chile Vamos y conformar un pacto propio junto al Partido Social Cristiano.

La confirmación de esta alianza, denominada "Nueva derecha para cambiar Chile", echa por tierra los esfuerzos de Chile Vamos para que todo el sector se una en los próximos comicios, lo que incluso fue reconocido por la candidata del bloque, Evelyn Matthei.

Por lo anterior, Hoffmann planteó en El Primer Café de Cooperativa que no "contribuye mucho -desde mi sector- el querer permanentemente profundizar las diferencias. A mí me preocupa y hago un llamado a mi sector a que evitemos las descalificaciones. (Si no vamos) a primarias, entonces asumamos los costos de quienes tiran los portazos, y no ha sido Evelyn Matthei (UDI)".

"Los que están impidiendo que exista un proceso electoral democrático son los candidatos del Partido Libertario y el candidato del Partido Libertario", enfatizó Hoffman, y agregó que "lo que tiene que quedarle claro a la ciudadanía es que estamos perdiendo una oportunidad de derrotar a la izquierda en primera vuelta, porque (ellos) son los que más marcan, hay altas posibilidades como dicen los analistas".

En la misma línea, Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, cuestionó que existan "personas que no están disponibles a votar por Chile Vamos por su disposición a llegar a acuerdos con fuerzas políticas distintas, que es algo que la extrema derecha ha demostrado no estar disponible. Su forma de hacer política es negarle la sal y el agua a todos los que ellos consideran que no son dignos de sentarse en la mesa con ellos, eso es algo que no comparto".

PS niega confrontación con PPD

Desde el oficialismo, la senadora Paulina Vodanovic negó que exista un ánimo confrontacional con el PPD tras su proclamación como abanderada presidencial del Partido Socialista (PS), por lo que llamó a respetar la decisión de su colectividad.

"Había una expectativa -tal vez- del PPD de que el sábado, cuando se proclamaba Carolina Tohá (PPD), hubiera el apoyo del PS a esa candidatura. (Pero) en la discusión -de varias horas en el PS- muchos militantes se expresaron y no hubo ninguno que estuviera por apoyar otra candidatura. Pudo haber una expectativa del PPD, pero aquí hay una decisión de un partido amigo que debe ser respetada, no hay ánimo de confrontar ni dividir", aseveró la timonel del PS.

Por su parte, el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana (DC), explicó la negativa de su colectividad de competir en las primarias presidenciales junto al Partido Comunista (PC).

"Cuando nosotros tenemos esta postura muchos la explican desde la política, pero yo quiero explicarla desde el sentido común: Si uno va a una primaria y tú me ganas, yo te apoyo y todas mis bases te apoyan, pero eso no va a pasar (si gana la candidata del PC, Jeannnette Jara). No es honesto plantear esa primaria y esto tiene respaldo amplio en nuestra base", cerró el líder de la falange.