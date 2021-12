Javier Macaya, timonel UDI: "Es un error estar en la lógica de autofagocitarnos, necesitamos unidad"

Tras la derrota en la segunda vuelta presidencial, el presidente de la UDI, Javier Macaya, realizó en Cooperativa un llamado a la unidad a los partidos de la centroderecha, asegurando que "nadie sobra" en el conglomerado y criticando la actitud de excluir y cuestionar a través de redes sociales.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el diputado comentó que "todas las críticas uno las tiene que tomar como constructivas. Yo creo que la centroderecha tiene un viejo deporte de autofagocitarse y de no entender que tenemos que tratar de meterle más unidad a nuestro proyecto para que nos vaya bien y ese es el emplazamiento que les hago a todo mi sector".

"Hay un viejo deporte en la centroderecha, que hay que tratar de despejar cada cuatro años, antes de la siguiente elección presidencial (...) de despejar quién va a ser el líder de la coalición, que tipo de estructura vamos a tener, cuales son las causas de la derrota", sostuvo Macaya.

"Necesitamos meterle unidad a este proyecto y sumar articulación con muchos de los que quizás nunca hemos trabajado. Obviamente está el factor de los Republicanos, que no fuimos en lista parlamentaria juntos, que no teníamos un proyecto común (...) pero hay muchos otros que se han definido estos días como oposición al gobierno de Gabriel Boric, está la Democracia Cristiana, el propio Partido de la Gente y yo creo que no debería ser difícil ponerse de acuerdo", indicó el parlamentario.

El timonel UDI dijo que "yo veía a algunos atacándose por Twitter y yo creo que no corresponde (...) lejos la crítica más constructiva que escuché es la del senador Coloma, que dice que efectivamente hay un votante nuevo, hay un sentimiento profundo de cambios que fue interpretado por un candidato que representa en sí mismo, por su edad, el cambio, el Presidente más joven de la historia de Chile y eso hay que leerlo".

Relación con el Presidente electo

Macaya también se refirió al tipo de oposición que esperan ser, aclarando que "depende mucho del Gabriel Boric que veamos gobernando. Si yo veo al Gabriel Boric que valida la existencia de presos políticos, que hay una hegemonía de la acción del Partido Comunista en su gobierno, que tiene un programa de gobierno que no es posible cumplir en materia económica fundamentalmente, yo creo que no va a ser un buen gobierno".

"Si vemos al Gabriel Boric de la segunda vuelta, disponible a conversar y a generar conversación, acuerdos, a hacer cambios graduales, profundos, en paz, yo creo que tiene posibilidades de que nuestra oposición sea una oposición que permita ir construyendo acuerdos desde el Parlamento", destacó.

Macaya dijo que "todo depende del Gabriel Boric que tengamos, y el tipo de Presidente que sea, de la lógica que él adopte como Presidente de la República, también depende de él mismo (...) he visto cosas positivas estos días".

"La tan vilipendiada democracia de los acuerdos yo creo que tiene que revitalizarse, tenemos que ser capaces de mirar cómo desde la clase política, desde la oposición, nosotros contribuimos a que deje de haber polarización", añadió.