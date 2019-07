Ministra Cubillos instó a la UDI a defender las ideas con carácter: "No van a lograr quebrarnos"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, instó a la UDI a defender las ideas "con carácter" porque siempre "habrá alguien interesado en quebrarnos".

La secretaria de Estado participó el pasado lunes en el lanzamiento de la nueva red de profesionales de la UDI, que tiene como objetivo generar un espacio "programático interno y permanente".

Cubillos, quien es ex militante a UDI pero que continúa ligada al partido, destacó que la colectividad le formó el "carácter y coraje para defender nuestras ideas", según consignó este miércoles La Tercera.

"Es imposible que podamos defender nuestras ideas si no es con carácter, porque siempre que defendamos nuestras ideas va a haber alguien interesado en quebrarnos, y creo que es muy importante que cualquiera sepa de entrada que no van a lograr quebrarnos cuando defendemos nuestras ideas", sostuvo.

"Aprendí de muy joven en este partido, con un ADN muy marcado que tiene la UDI, que el miedo es incompatible con la política", sentenció.

De la misma manera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, hizo un llamado a comprometerse y afirmó que "no voy a convencer a nadie si no estoy comprometido. Puedo tener la mejor idea del mundo, pero si no soy capaz de conquistar el espíritu de alguien, va a quedar sólo como una buena idea. Y la UDI no es una muy buena idea, es un camino de servicio al país".