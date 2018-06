"No tengo miedo", dice Jacqueline van Rysselberghe a horas estar en "Vértigo"

La presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, es una de las invitadas a la edición de este jueves de "Vértigo", el estelar de Canal 13 donde, en el pasado, otros políticos como Giorgio Jackson y Manuel José Ossandón han vivido incómodos momentos.

"Quiero mostrar facetas distintas y no tengo miedo", dijo la senadora a La Tercera PM, vespertino que asegura que la decisión de asistir a la televisión "la consultó con amigos que no están en círculos políticos", puesto que, "entre los políticos que sondeó, muchos no estuvieron de acuerdo".

La encuesta Cadem publicada esta semana mostró a la ex intendenta de la Región del Biobío como el personaje político peor evaluado de Chile.

Los cuatro personajes políticos peor evaluados, con menos de 40% de aprobación son: Álvaro Elizalde (39%), Daniel Jadue (37%), José Antonio Kast (37%) y J.Van Rysselberghe (32%) #Cadem pic.twitter.com/Zc0ysjD3et — Roberto Izikson (@rizikson) 11 de junio de 2018

Según La Tercera, Van Rysselberghe está en medio de una campaña que busca "romper la caricatura" que existe sobre ella y sobre la UDI.

A esto mismo obedece que hace dos semanas haya asistido al programa "No culpes a la noche" de Televisión Nacional, donde incluso cantó -como humorada- "El pueblo unido jamás será vencido".

"Ella es una persona a la que le gusta el riesgo, ve una oportunidad y la toma", aseguró un miembro de la directiva gremialista.