Presupuesto: UDI rechazará glosas de Segegob y Segpres para abrir el debate sobre su fusión

La UDI adelantó que, en la discusión de la Ley de Presupuesto 2026, rechazarán las glosas destinadas a los ministerios de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y Secretaría General de la Presidencia (Segpres), a fin de abrir el debate sobre fusionar las carteras y así ahorrar más recursos estatales.

Esta constituye una nueva discusión dentro de la polémica que ha envuelto a la referida ley -ingresada el 30 de septiembre-, que tiene flancos por el aumento en los recursos a la cartera de Cultura; la inclusión de la dieta parlamentaria para Boric cuando deje la Presidencia; las deudas que mantiene el Minvu con empresas constructoras; y la eliminación de la llamada "glosa republicana".

En este contexto, para ahorrar los recursos del Fisco, el diputado UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Felipe Donoso, afirmó: "Segpres y Segegob muchas veces hacen lo mismo. No creemos necesario que existan dos ministerios, con todo el aparataje que ello implica, para esto".

"Por eso, insistiremos en la discusión de la Ley de Presupuesto 2026 que ambas se fusionen, generando un ahorro para el Estado, más eficiencia y mejor coordinación", aseguró.

Grau volvió a defender eliminación de la glosa republicana

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a defender la eliminación de la "glosa republicana" en el proyecto de ley de presupuesto ingresado por el Gobierno, sosteniendo que "da libertad" a la futura Administración para que reasigne sus propios recursos.

"Como todos estamos de acuerdo en que lo que proponemos nosotros es responsable en términos fiscales (...), si nosotros definiéramos cuál será el monto que dejaremos protegido para la siguiente Administración, igual tendríamos que reasignarlo en otras cosas", dijo en Chilevisión.

"La diferencia no es si uno reasigna o no, sino quién lo hace. ¿Lo hacemos nosotros ahora con nuestras prioridades, o lo hace la siguiente Administración con sus prioridades? En ese sentido, nuestra propuesta da libertad, pues dice que los siguientes (gobernantes) podrán definir a dónde van estos recursos y de dónde vienen, y con eso no lo definiremos nosotros este año", argumentó.

Respecto a las deudas que el Minvu sostiene con empresas constructoras, el diputado del comité mixto radical-liberal Tomás Lagomarsino llamó a incorporar el tema en la discusión del presupuesto: "Preocupa mucho esta situación (...) no solo porque los casos principalmente se dan en la RM, sino porque también preocupan a la Región de Valparaíso", dijo.

"Allí, la política habitacional tiene una brecha excesivamente grande y no se avanza todo lo rápido que quisiéramos. Requerimos que la Ley de Presupuesto tenga una especial dedicación en materia de política de vivienda", exhortó.