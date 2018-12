Secretario UDI y visita de Eduardo Bolsonaro: "Todos los extremos son preocupantes"

El diputado y secretario general de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Issa Kort, se refirió a la visita del parlamentario Eduardo Bolsonaro -hijo del presidente electo Jair Bolsonaro- a nuestro país, y aseguró que las decisión de reunirse con el diputado brasileño eran "individuales y no colectivas".

En una entrevista con El Diario de Cooperativa, Kort aseguró que "nosotros dijimos desde el primer momento, cuando la senadora Van Rysselverghe visitó a Jair Bolsonaro en Brasil, fue una decisión a título personal, no fue una decisión zanjada por la identidad del partido".

El diputado agregó que "acá son reuniones, son relaciones -tal como las tiene el presidente de RN Mario Desbordes o como las pueden tener otros dirigentes con el diputado Eduardo Bolsonaro- personales, legislativas, que puede tener cada una de las personas, y no implica la participación de Chilke Vamos ni tampoco como partido político".

"Todos los extremos siempre son preocupantes, y más que preocupantes si se gira a la extrema derecha o hacia la extrema izquierda, como suele suceder, yo creo que tenemos que hacer un primer llamado en que nos preocupemos de no caer en una crítica interna que no nos conduzca a la unidad", destacó el parlamentario.

La elección de la UDI

Issa Kort además se refirió a la elección de presidente que vivirá el partido durante la jornada de mañana, y aseguró que habrá una participación más baja de lo esperado.

"No me atrevo a dar un porcentaje en la cifra de participación, pero efectivamente nosotros tememos que no sea una gran participación porque, a diferencia de la elección fallida con voto electrónico que le permitía a todas las personas votar en cualquier lugar de Chile, las personas tienen que recurrir a las comunas en las cuales ejercen ordinariamente su voto electoral, esto implica una menor concurrencia", lamentó Kort.

El diputado además agregó que "sólo pueden votar los militantes habilitados según el listado del Servel hasta el 02 de septiembre, es decir, inscritos con tres meses de anticipación al desarrollo de la elección".

El proceso comenzará a las 09:00 horas y terminará a las 18:00 horas, y se espera que los resultados se den a conocer durante la noche.