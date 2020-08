Senador Moreira ante regreso de Longueira: Chile no necesita un mesías que ningunee a la derecha

El senador UDI Iván Moreira rechazó la forma en que el ex candidato presidencial y ministro Pablo Longueira reapareció en la política y criticó que haya adelantado su postuilación a la presidencia del partido, pero en especial su llamado al gremialismo a hacer campaña por el "Apruebo" ante el Plebiscito Constitucional del 25 de octubre.

"Me parece que el hecho de que él desee votar a favor, que él desee hacer un análisis político sobre las conveniencias de lo que él sostiene de aprobar en el plebiscito e ir a la constituyente se valora, y yo creo que él puede ser un aporte en esa tarea. Esa es una cosa. Lo que a mí no me parece es el tono que usa hacia la UDI, y Chile no necesita un mesías", cuestionó en El Diario de Cooperativa.

El parlamentario insistió que Longueira ha irrumpido "como una suerte de Súperman que va a solucionar todos los problemas en la UDI y el país, ese tono no me gusta, porque es un tono de ninguneo a dirigentes del sector que hemos estado en la línea correcta, defendiendo al Gobierno y al país en los momentos más difíciles, cuando él estaba fuera de la política".

Por lo mismo, aunque valoró el análisis político del ex candidato, descartó que en el partido vayan a apostar por lo que propuso, pues "la mayoría de la UDI tenemos una convicción sobre el 'Rechazo' y no nos vamos a dar una voltereta de la noche a la mañana".

"Siempre hemos sabido que es difícil ganar el "Rechazo", pero no nos vamos a quedar atrás y vamos a salir adelante, y si no ganamos por lo menos vamos a hacer un contrapeso, porque el ganar o perder el plebiscito no está todo perdido, porque después viene lo más importante, donde tenemos que desarrollar los mayores esfuerzos, es elegir a los constituyentes", adelantó.

Liderazgos de la UDI

El senador también cuestionó que Longueira busque ser carta para presidir el conglomerado, pues aunque reconoce que "no hemos tenido una buena conducción", en lugar de la directiva que él plantearía "necesitamos a alguien que ayude a unir y no a dividir".

"Cuando una persona sale con esa declaración e insiste que cambiará en 60 días la opinión de la UDI para decir que él va a asumir la presidencia para arreglar la indisciplina y el populismo, y que va a dejar todo listo y en 2022 él viene y se va, me parece que es una falta de respeto a los liderazgos de la UDI", enfatizó, citando como ejemplos a Juan Antonio Coloma y María José Hoffmann, que también podrían ser candidatos a fin de año.

A pocas semanas de que Moreira asegurara que Longueira dejó de ser su referente, y que hace años tomó su lugar el eventual presidenciable Joaquín Lavín, el parlamentario defendió a este último después de que se declarara "socialdemócrata", explicando que se refería a que "quiere un país de convivencia nacional".

"Él cree muchas cosas que él dice, pero con este concepto del socialdemócrata estiró mucho el elástico, y ese elástico se anduvo cortando un poquitito, porque no tenía necesidad de expresar lo que él siente de esa forma (...) En ningún caso el concepto que se dio a conocer sea que él se fue a la izquierda hoy día, porque eso es una cosa que es impracticable para él por los principios que él sostenta, creo que fue una mala frase", precisó.