Senador UDI David Sandoval: A la derecha le gusta mucho el status quo y eso nos ha marcado

El senador de la UDI David Sandoval lamentó la baja participación de los últimos comicios de convencionales constituyentes, regionales y municipales, indicando que hay responsabilidades compartidas entre las fuerzas políticas.

En entrevista con Sergio Campos en el programa "Profundidad de Campos" de TV Senado, el legislador por Aysén asumió la comodidad de su sector con el status quo imperante y ve como una necesidad diferenciarse de los índices que deja el Presidente Sebastián Piñera con miras a las próximas elecciones generales en noviembre.

"Que votara el 43, 44 por ciento de todo el padrón es una situación que nos sorprendió después de todo lo que implicó la agitación social. La ciudadanía tiene que hacer uso de su derecho y veo que ahí tenemos una gran debilidad", afirmó el congresista gremialista.

"En el Congreso se dice que tenemos parlamentarios del 1 por ciento y resulta que más de 60 constituyentes tienen menos de 5 por ciento de votación y eso genera cosas extrañas después de tanta agitación, anhelos y presión de la sociedad por hacer cambios. Hubiésemos querido otra participación pero es la realidad y es lo que tenemos", añadió.

Sobre el fracaso de Chile Vamos, que obtuvo 37 convencionales, lejos de los 52 escaños necesarios para influir en la redacción de la nueva Carta Magna que reemplazará a la actual, vigente desde la dictadura cívico-militar, Sandoval sostuvo que "se ha señalado mucho que esta crítica toca a la centroderecha. Imagínese la Democracia Cristiana, eligió a un constituyente, un partido grande y relevante en su minuto".

En modo autocrítica, Sandoval agregó: "A nuestro sector le gusta mucho el status quo y eso nos marcó mucho y no solamente a nosotros, a la Concertación también le gustó lo que estaba pasando, el desarrollo, el estado en que estábamos. De repente hacemos grandes parafernalias con obras enormes y nos olvidamos de esa dimensión humana que tenía el desarrollo. Esos macro indicadores no estaban llegando a la inmensa mayoría de los chilenos", apuntó.

"RESPONSABILIDADES COMPARTIDAS"

Consultado sobre cuánto pesó la mala evaluación al Presidente Piñera en los resultados electorales, el parlamentario aisenino sostiene que "las responsabilidades son absolutamente compartidas. Pudimos haber hecho muchas cosas nosotros mismos como sectores políticos. Muchas de las tareas las planteamos muchas veces; el IFE, el apoyo clase media, el programa para las pymes. La diferencia es que el Gobierno es el que maneja los recursos y tiene el sartén por el mango. Cuántas veces no hablamos de la focalización. Aquí tenemos que asumir todos las responsabilidades", dijo.

Al senador UDI también se le consultó si el bajo apoyo a la gestión Piñera pone cuesta arriba la tarea para el elegido de la derecha: "Al Gobierno le quedan ocho, nueve meses de gestión, con todas las complejidades que le ha tocado vivir al Presidente; desde la pandemia, los movimientos sociales, la situación general que hoy día estamos viviendo. Hay que diferenciarse porque el próximo Gobierno -después del último resultado (electoral)-, hay un escenario político y social totalmente distinto y ahí hay que hacer frente a estas realidades (sic)", sostuvo.

"El Presidente que se va a elegir no va a saber cuál es la Constitución que va a tener que respetar. Estamos en un escenario donde muchas cosas van a cambiar y yo confío en los cambios. En mi partido siempre he dicho lo mismo, si miramos por el retrovisor, con esa mirada pequeñita y tratamos de poner en valor cosas que hace 40, 50 años tenían mucho sentido, hoy día ya no. Lo decía en una reunión interna de la UDI, de los Senadores, nuestro partido ya no puede responder con la misma estrategia de hace 50 años", concluyó el representante de Aysén.