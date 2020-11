Servel suspendió el derecho a voto de Pablo Longueira, tumbando sus chances de presidir la UDI

El sitio del Servicio Electoral indica que Pablo Longueira (UDI) no está habilitado para sufragar en las próximas primarias para gobernadores del 29 de noviembre, por lo que no podría postularse ni a la presidencia de su partido, ni a la Convención Constitucional, las dos posibilidades detrás de su reaparición en la política.

Según publicó The Clinic, el Tribunal de Garantía incluyó al ex ministro dentro de la lista de personas que poseen sus derechos suspendidos, información que fue derivada luego al organismo electoral y al Tribunal Supremo de su conglomerado.

La decisión se toma en la antesala de la preparación del juicio oral del caso SQM, en el marco del cual Longueira enfrenta una acusación por cohecho y delitos tributarios en carácter de consumados y reiterados.

El también ex presidenciable es investigado por el Ministerio Público por una presunta colusión con el ex gerente de la minera Patricio Contesse que llevó a la redacción de la Ley del Royalty minero, a cambio de que pagara una serie de recursos que iban a sus cercanos y fundaciones, imputaciones que según dijo el emblemático UDI en Cooperativa son parte de una "persecución política".

En la acusación que el ex fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez informó al Octavo Juzgado de Garantía, se solicitan penas de 818 días por el delito de cohecho, más otros 818 por delitos tributarios, lo que se suma a multas por 242 millones y por 20 UTA.

Sin embargo, la causa puntual de la suspensión radica en el ápice final de la pena solicitada en la acusación, en el que también se pide que sea inhabilitado por cinco años y un día para asumir cargos públicos.

El ex ministro podría apelar a la medida de cara a las elecciones subsiguientes, pero estará obligado a eximirse de las primarias municipales tras el cierre del padrón electoral en el Servel.

La medida contra Longueira lo deja fuera de la carrera para presidir la UDI, que desde un principio causó una tibia reacción en el gremialismo, convulsionado por la disputa entre la jefa de bancada María José Hoffmann y la actual timonel Jacqueline van Rysselberghe, quien está obligada por ley a dejar la mesa tras dos periodos al mando.

La posibilidad de una lista de consenso para encabezar la colectividad -con el ex ministro de Interior Víctor Pérez al frente- se dilucidará en la próximas semanas; si no, la competencia será entre el ex senador y la lista de Hoffmann.