UDI expulsó a concejal tras impresentable defensa a hijo preso por violar a niña de 12 años

La directiva nacional de la UDI comunicó este viernes la expulsión del concejal de la comuna de Lota Iván Roca Sáez, quien esta semana cobró notoriedad nacional e internacional a raíz de la impresentable defensa que realizó a su hijo Jurgen, de 33 años, quien está preso por la violación reiterada de una niña de 12.

A través de un escrito en Facebook, y en declaraciones a Cooperativa Regiones, el edil reconoció -pero minimizó- el crimen de su hijo, calificándolo como "un error".

También argumentó que la víctima "tenía cuerpo de mujer" y que su hijo "parece un cabro de 20"; que las relaciones sexuales habituales de ambos fueron "consentidas"; que la niña "no juega con muñecas, sino que va a carretes, y que también hay responsabilidad de la familia de la afectada: "¿Dónde estaban los padres cuando esa niña se quedaba afuera con mi hijo, en la casa con Jurgen?".

"DECLARACIONES TOTALMENTE INACEPTABLES"

"El concejal Iván Roca ya no pertenece a las filas del partido a raíz de esta compleja situación", informó la UDI en una declaración pública.

"Como directiva nacional, (...) consideramos que las declaraciones del concejal son totalmente inaceptables", señaló el gremialismo, que aseguró tener un "compromisocon la protección de las mujeres que sufren cualquier tipo de abuso".

La UDI también informó que envió un requerimiento al Servel "para revisar las posibilidades legales de bajar la candidatura del concejal Iván Roca", quien postula a la reelección en los comicios municipales de abril.

El requerimiento UDI está dirigido al director nacional del Servel, Raúl García, y firmado por el timonel Javier Macaya.

"En el evento que dicha gestión (la baja de la candidatura) no sea exitosa, el candidato Iván Roca no tendrá el respaldo del partido y no será apoyado por nosotros, entendiendo que sus declaraciones no representan los principios fundantes de la UDI", remata el escrito.

Se quedó solo: la UDI pide al Servel bajar la candidatura y expulsó del partido al concejal por Lota, Iván Roca, luego que defendiera a su hijo pidiendo encerrar a las niñas menores. El hijo en prisión preventiva acusado de violar a una menor de 12 años. @Cooperativa pic.twitter.com/4DadS5MhyP — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) February 12, 2021

ISABEL PLA: "RESPONSABILIZÓ A LA VÍCTIMA"

Cuando se conocieron las aberrantes afirmaciones de concejal, una de las primeras personas en salir a criticarlo fue su correligionaria Isabel Pla, ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien exigió un procedimiento disciplinario por parte del Tribunal Supremo.

"Para la UDI las declaraciones del concejal Iván Roca son inaceptables. Nuestro partido nació para defender la dignidad de la persona humana, y lo que ha hecho el concejal Iván Roca a través de sus declaraciones es naturalizar la violencia contra las mujeres y las niñas, y peor aun, responsabilizar a las víctima de delitos tan graves, que lesionan, justamente, la integridad de las personas, como son el abuso sexual y la violación", dijo Pla este viernes.