Van Rysselberghe acusó que una "mujer grande y fuerte" la golpeó a un avión

La timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, acusó haber sido agredida por una pasajera en el avión en el que viajaba ayer jueves.

En un vuelo de Santiago a Concepción, la senadora acusó que una mujer le dio un golpe de puño y le enrostró su postura política.

"Había una persona que venía atrás, una mujer grande, fuerte, parece que se puso a hablar, la verdad es que no me di mucha cuenta, y empezó a grabar, cosa que tampoco que le di mucha importancia porque estaba haciendo otra cosa, y cuando pasó a mi lado me pega un combo en el hombro, que fue bastante fuerte, cosa que vio la azafata del avión", relató la parlamentaria.

Y añadió: "Le pregunté (a la pasajera) qué le pasaba y se puso a vociferar, a insultar de manera poco razonable".

"No es porque me pase a mí, no le puede pasar a nadie", expresó, aunque no precisó si iba a denunciar esta agresión ante la Justicia.

Es el segundo espisodio que vive Van Rysselberghe en un vuelo entre Santiago y Concepción, ya que el fin de semana los músicos de Newen Afrobeat coincidieron con la timonel UDI y le "dedicaron" una canción que decía "no les creeré" y habla de política y masacre.