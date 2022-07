Versus entre Boric y Hube: Bancada UDI respaldó a la exconvencional tras mensaje del Mandatario

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) envió una carta al Presidente Gabriel Boric tras un mensaje directo enviado por la red social Twitter a la exconvencional Constanza Hube.

Todo inició el pasado lunes, cuando la exintegrante de la Convención Constitucional publicara un tuit con un video contra del Mandatario: "Su sector rechazó una y otra vez el derecho a acceso a la vivienda propia. Muy poco creíble su conveniente voltereta". Esto fue respondido por Boric a través de un mensaje directo: "Hola, Constanza. ¿Por qué afirmas que cuando yo digo derecho a vivienda digna, estoy negando que esta sea propia?", según consignó La Tercera.

Algo tarde presidente @gabrielboric. Su sector rechazó una y otra vez el derecho a acceso a la vivienda propia. Muy poco creíble su conveniente voltereta #SiLaLeesRechazas pic.twitter.com/cXtufx53ZB — Constanza Hube (@conihube) July 26, 2022

Ante esto, Hube respondió que "usted mismo, Presidente, dijo que hay que cambiar el paradigma del sueño de una vivienda propia al acceso a una vivienda digna. Leo, además, su Programa Habitacional de Emergencia y coincide bastante con su Constitución. Ojalá este mismo interés que tiene en responderme se lo dedicara a los millones de chilenos que hoy están desamparados", agregando que "si usted y su gobierno le pusieran el 10% de empeño que le ponen a la campaña del Apruebo, las cosas estarían bastante mejor".

Lo que fue respondido, finalmente, por el Presidente el día jueves: "Eres una mujer inteligente, Constanza. Sé que en el fondo estás consciente de la deshonestidad intelectual de tu comentario. Yo no creo ni jamás he creído que hay que privar el acceso a vivienda en propiedad", a lo que Hube apuntó que "el deshonesto es usted y su gobierno, que está obsesionado con hacer campaña por el Apruebo (...). Usted quiere que las personas dependan del Estado, y eso le preocupa mucho más que lo verdaderamente importante, que es que el Estado esté al servicio de las personas".

LA CARTA DE LA UDI

La última jornada, la UDI envió la misiva en la que respaldan "de manera sólida, afectuosa y solidaria" a la exconstituyente quien, a juicio de los parlamentarios de oposición ha sido "objeto de injustas y descarnadas críticas".

"No compartimos el fondo ni la forma de su mensaje, no sólo porque denota una actitud que raya en el totalitarismo al no compartir la misma opinión que la ex constituyente, sino que también porque estamos absolutamente convencidos de que lo señalado por la sra. Hube es completamente verdadero", indicaron.

Además, hicieron referencia a la propuesta argumentando que "es un proyecto que divide a las chilenas y chilenos, profundizando aún más sus diferencias, lo que demuestra la inclinación que existe por una opción según las encuestas".

"La ex convencional constituyente Constanza Hube, una ciudadana que -al igual que todos los chilenos y chilenas- merece todo el respeto de parte de sus autoridades y, en ningún caso, amerita ser censurada por lo que piensa u opine, menos aún cuando sus declaraciones describen las propias verdades establecidas en el proyecto constitucional", concluyeron.

Hube es acusada de repartir guías con información supuestamente falsa en Los Ángeles sobre la propuesta de Carta Magna, sosteniendo que no se permite el acceso a la vivienda propia, pero el texto redactado por órgano constituyente establece que "toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada, que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria" y que "toda persona, natural o jurídica, tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables".