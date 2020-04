"Quedé con cero pesos": Abuela contó dramático testimonio y "Bienvenidos" prometió ayudarla

La señora Zoila Contreras, de 77 años, estaba haciendo fila en la estación intermodal de La Cisterna para cobrar su pensión cuando el matinal "Bienvenidos" la entrevistó. La mujer terminó revelando una dramática historia y conmovió a los panelistas, al punto que se comprometieron en ayudarla.

La adulta mayor contó que vive con hijas y nietos, pero se siente sola porque todos trabajan. Por el mismo motivo, tiene que salir dos horas antes de su casa para irse caminando y llegar a la fila, aunque no le traiga buenos recuerdos.

En ese mismo lugar fue víctima de un asalto: "En diciembre me robaron (la pensión de 130 mil pesos), acá adentro y quedé con cero pesos (...) No había guardias ni carabineros".

La señora Zoila tiene movilidad reducida, una úlcera cancerosa y "asma, tengo de todo, lo único que no tengo es diabetes", dijo.

Amaro Gómez-Pablos fue el primero en intervenir y calificó como una "aberración" que adultos mayores tengan que pasar por esto en el país y se expongan a la pandemia.

Luego fue Tonka Tomicic quien se comunicó con la anciana y recibió una cariñosa respuesta: "¿La Tonkita? Si yo la conozco, siempre la veo por televisión mijita, me gusta mucho usted... yo la quiero mucho".

Cuando la animadora le preguntó por su vida diaria, la mujer señaló que "en la noche paso mucho frío, porque con la jubilación no me alcanza para más cobijas (...) necesito ropa de cama y para comer, porque no me alcanza".

Ante ello, Tonka tomó las riendas del asunto: "No se preocupe. Vamos a ver cómo la vamos a ayudar. No le va a faltar. Le vamos a tomar su contacto, para darle una mano".

"Si nosotros no estuviéramos hoy con la cámara, con la señora Zoila, no conoceríamos su realidad (...) Es la realidad de muchos adultos mayores de nuestro Chile", reflexionó la conductora del matinal.