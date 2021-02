Cómo postular al "Subsidio Protege", para trabajadores y madres de niños de dos años

El Presidente Sebastián Piñera dio el vamos a la postulación para el "Subsidio Protege", enfocado para las trabajadoras que sean madres de niños menores de dos años.

Este lunes 15 de febrero comienza el periodo de postulación para el "Subsidio Protege", cuyo apoyo va dirigido a padres y madres trabajadoras, ya sea dependientes o independientes, para el cuidado de sus hijos menores de dos años.

El subsidio consiste en 200 mil pesos mensuales por cada hijo, que tiene una extensión de tres meses y que puede ser ampliado hasta por seis meses.

"Así vamos a lograr que las madres que quieran trabajar sepan que sus niños están bien cuidados y bien protegidos", indicó el Mandatario.

"Vamos a lograr que las madres que quieran trabajar sepan que sus niños están bien cuidados y bien protegidos"

El ministro (s) del Trabajo, Fernando Arab, sostuvo que "tenemos una ausencia de corresponsabilidad, el 97% de quienes hoy día no trabaja remuneradamente por razones familiares permanente son mujeres y por eso queremos crear esta nueva herramienta, que se viene a sumar a las herramientas que ya existen, que consiste en un subsidio directo de 200 mil pesos mensuales, que se va a pagar sin intermediarios, de manera directa".

Para acceder a la ayuda estatal se requiere no contar con beneficio de sala cuna por parte del empleador y haberse reincorporado efectivamente al trabajo, ya sea en modalidad presencial, teletrabajando o mixta, además debe contar con contrato de jornada completa, sino el pago será proporcional a otro tipo de jornadas.

Los trabajadores dependientes deben tener cuatro cotizaciones en los últimos 12 meses, debiendo ser al menos una correspondiente al último mes anterior a la postulación; mientras que los independientes deben haber como independientes en la última operación renta.

Las postulaciones se pueden realizar desde este lunes en la página web de "Subsidio Protege" hasta el 28 de febrero o del 1 al 20 de marzo.

Para facilitar que muchas madres que quieren trabajar puedan hacerlo, sabiendo que sus hijos estarán bien cuidados, creamos el #SubsidioProtege, que entrega $200 mil mensuales por cada hijo menor de 2 años.



Infórmese y postule en https://t.co/SVS3YBKr5R pic.twitter.com/Vs7vwZ6BIo — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) February 15, 2021

CRÍTICAS

La diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans, aseguró que "esta no es una solución al problema que hoy día sigue aquejando a miles de madres" que, en realidad, solicitaron la extensión del postnatal de emergencia.

"Lamentablemente como esa respuesta no se dio, este bono simplemente es una ayuda pequeña en términos económicos y que no resuelve de hecho el problema que están teniendo porque las medidas sanitarias restringen en aforo en salas cunas y también en jardines infantiles, como en cualquier otro lugar y, por tanto, no hay solución para ellas", agrego.