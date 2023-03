Exministro Briones aboga por ayudas focalizadas para terminar congelamiento de precios

Mientras se reanuda en el Senado la discusión por ayudas económicas como el Aporte Familiar Permanente y el Bolsillo Electrónico Familiar, el exministro de Hacienda Ignacio Briones (Evópoli) propuso que el Gobierno extienda su naturaleza focalizada a otros beneficios.

El académico destacó en Lo que Queda del Día que la actual batería de proyectos "retoma la denostada palabra 'focalización', que no es otra cosa que un principio de justicia distributiva fundamental, que dice que hay que apoyar a quienes más lo necesitan o a quienes menos tienen, y no a quienes no lo necesitan o que más tienen".

En ese sentido, "la pregunta que yo hago es muy simple: ¿por qué no extendemos este principio a una serie de medidas que tienen que ver con congelamientos de precios que no están focalizados?".

A modo de ejemplo, recordó que "tenemos las tarifas del transporte público congeladas hace años, y esto le cuesta al fisco una creciente suma de dinero, arriba de mil millones de dólares (anuales)", y por tanto, planteó que "si usted quiere ayudar y apoyar a los hogares más vulnerables porque estima que el transporte público está muy caro, tomemos el principio de propiedad que avala el Gobierno y hagamos una transferencia directa al bolsillo de esas personas que lo necesitan".

"Me parece que el camino que ha abierto el Gobierno es correcto (...) ese principio se puede aplicar a los combustibles, al gas o a lo que quiera, y la invitación es a discutir esto de una manera más amplia, y no -en cambio- tomar medidas de congelamiento de precios, que al final benefician al segmento que se quiere beneficiar, pero también a los que no lo necesitan, y que al final hace que la cuenta sea más cara y más injusta", enfatizó el exsecretario de Estado.