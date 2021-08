Gobierno rechaza publicación de ofertas de trabajo que incluyen IFE Laboral en sueldos

El Ministerio del Trabajo y Previsión Social aclaró que los bonos entregados por el Gobierno se entregan "directamente a los trabajadores", luego de que se dieran a conocer ciertas ofertas laborales que incluían estas ayudas estatales como parte del sueldo.

A través de redes sociales se viralizaron ofertas de trabajo de empresas que promocionaban empleos que incluían los Subsidios al Empleo, particularmente, los bonos Nuevo Empleo e IFE Laboral, como parte de la remuneración.

Es así como algunas empresas comienzan a aprovecharse. IFE Laboral no es parte del sueldo!!! 😠 pic.twitter.com/Guudz0YgjF — La Doña (@MarianaRojasA) August 16, 2021

Estos bonos, según explicaron desde el Gobierno, "son beneficios estatales, no imponibles, que se entregan directamente a los trabajadores, por un tiempo determinado y sin intervención de los empleadores" y que, por lo tanto, "no forman parte del salario, sueldo ni de la remuneración mensual de los trabajadores ofrecida por el empleador, por lo que no sufren -ni pueden sufrir- descuentos de ningún tipo".

Asimismo, el Ministerio llamó a las empresas "a realizar sus ofertas de trabajo de forma responsable y transparente, para que los trabajadores tengan claridad de las condiciones del trabajo que se ofrece".