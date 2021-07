Cepal proyecta una alza en el crecimiento, pero hace un llamado a reforzar los esfuerzos en la región

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) elevó su previsión de crecimiento en 2021 para la región del 4,1% estimado en abril pasado a un 5,2%, una cifra que seguirá siendo insuficiente.

Para 2022, la Cepal proyecta una tasa de crecimiento regional del 2,9%, lo que implica una desaceleración, y los países que más van a crecer este año son Panamá (12%), Perú (9,5%) y Chile (8%). En conversación con Cooperativa, la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, señaló que "hay señales muy positivas de una recuperación este año, después de una caída de -6,8% el año pasado, este año la recuperación es 5,2%, lo cual es positivo, nadie lo duda, mucho más positivo de lo esperado".

Sin embargo, si "no logra recuperarse el empleo" y, con esto, la pobreza y la desigualdad "pueden aumentar en forma muy preocupante".

En esta línea, Bárcena indicó que "si no hay un cambio profundo y estructural, vamos a regresar al estancamiento que teníamos previo a la pandemia, que era muy duro, porque entre 2014 y 2019 el crecimiento no fue mayor del 0,3%, si no queremos volver a eso, aprovechemos el impulso", lo que está dado por el crecimiento y las exportaciones en la región.

"No podemos quedarnos con la idea de que este crecimiento nos va a resolver los problemas, no es así, a menos que creemos el empleo necesario, las inversiones y hacemos un llamado a que se mantengan las transferencias de emergencia, porque este año vemos que han disminuido y puede conllevar a un aumento de la pobreza", dijo la secretaria ejecutiva.

Respecto a Chile, Bárcena sostuvo que "no le va nada mal, porque el crecimiento cayó 5,8% el año pasado, le estimamos que en 2021 Chile se recupera a 8% y el próximo 3,2%, es uno de los poquísimos países" que logra recuperar los niveles de actividad que tenían antes de la pandemia, lo que se debe a la vacunación, exportaciones y el precio del cobre.

El PIB regional cayó un 6,8 % en 2020 -la mayor recesión en 120 años- y la pobreza y la pobreza extrema aumentaron hasta el 33,7% y 12,5%, respectivamente. En términos de ingresos per cápita, la región continúa en una trayectoria que conduce a una década perdida, según el informe.

PREOCUPACIÓN POR LA VACUNACIÓN EN LA REGIÓN

La secretaria ejecutiva de la Cepal mencionó ver con "mucha preocupación" la asimetría en la vacunación en América entre los países desarrollados y en vía de desarrollo, ya que, por ejemplo, EEUU y Canadá ya han completado el esquema total de vacunación y el porcentaje de población totalmente vacunada lleva 46%.

La diplomática detalló que en América Latina y el Caribe hay un total del 13,6% de la población vacunada, pero que "sube los promedios" gracias a aquellos que van más avanzados, como Chile y Uruguay.

"Si vamos a los que están en la media, está Perú (9,9% de su población vacnada), Ecuador (8,4%), Argentina, con menos del 10%, pero cuando nos acercamos a Centroamérica, por ejemplo, Guatemala cuenta con el 0,9% de su población vacunada, Honduras (0,6%) y Haití, con un 0%", lamentó.