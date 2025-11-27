Loas y recriminaciones, las reacciones al debate de Jara y Kast en Cooperativa

Diversas reacciones causó el primer encuentro entre los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast, con miras a la segunda vuelta presidencial y que tuvo como escenario los estudios de Cooperativa, en el Primer Foro Social.

Tras recriminaciones mutuas por la asistencia o no a foros, actuales o pasados, finalmente el encuentro con organizaciones de la sociedad civil y enfocado en problemáticas que afectan a los más desposeídos; las posiciones de Jara -candidata del oficialismo y la DC- y Kast -carta del Partido Republicano y Chile Vamos- acapararon la atención del mundo político.

El alcalde de Coquimbo, el socialista Ali Manouchehri, apuntó contra Kast por lo que definió como "otra noticia falsa", a raíz de la desalación de agua en la zona de Panul, obra que "ya se licitó y está a punto de adjudicarse".

"Bien nuestra futura presidenta @jeannette_jara desmintiendo la fake news", acotó.

— Ali Manouchehri (@alimanouchehri) November 27, 2025

El diputado republicano Agustín Romero, en tanto, celebró que José Antonio Kast abordara temas como educación y salud, con la perspectiva de un Estado funcional.

"De acuerdo, la educación no puede funcionar con tómbolas, la salud no puede seguir con dos millones en lista de espera y 40 mil muertos al año. El Estado tiene que volver a funcionar para la gente", comentó.

— Agustín Romero Diputado K 94 🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) November 27, 2025

#TodosConKast pic.twitter.com/AHC3MR6EmV — Agustín Romero Diputado K 94 🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) November 27, 2025

Según el senador del Frente Amplio Juan Ignacio Latorre, la candidata del sector "aterriza un mensaje potente, con más seguridad, crecimiento económico que llegue a todas las familias y mano dura contra la corrupción".

Y como suma medidas del tipo ingreso vital, menos IVA a los medicamentos y limitar los sueldos en la política, se transforma en "una candidatura que conecta con la ciudadanía y habla de prioridades reales".

— Juan Ignacio Latorre (@senadorLatorre) November 27, 2025

Carlos Maldonado, otrora concertacionista y hoy parte de Demócratas, destacó al militante republicano, en un debate "claramente favorable" a su candidatura y donde destacó la "templanza y claridad de mensaje".

Para quien fuera timonel radical, la carta de las derecha reafirmó sus ejes de "Cambio, Liderazgo, Crecimiento, Seguridad, Estado q funcione bien, para q realmente apoye a las personas, a las familias y a los emprendedores".

Querían debate, hubo debate.

Y, en mi visión, fue claramente favorable a @joseantoniokast 🇨🇱

Templanza y claridad de mensaje, reafirmando ejes de su propuesta presidencial:

— Carlos Maldonado (@MaldonadoCurti) November 27, 2025

Desde el Gobierno hubo una reacción, pues el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (Fosis) -dependiente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia- dijo en una declaración pública que la afirmación de Kast sobre su labor en el fomento al emprendimiento, "no se ajusta a la realidad", pues desde hace más de 25 años trabaja "fortaleciendo las capacidades e intereses de las personas para impulsar proyectos productivos acordes a sus condiciones y contextos sociales".

En el foro, el republicano dijo que "Fosis prepara a personas en áreas que no conocen", obligándolas a emprender en ámbitos que no desean, lo que la institución calificó como incorrecto, pues la labor "se enfoca en acompañar, asesorar y orientar a las personas usuarias (...) sin imponerles rubros, modelos productivos ni trayectorias obligatorias", siempre con el objetivo de que "tomen decisiones informadas que fortalezcan sus emprendimientos y así sus familias tengan una mejor vida".