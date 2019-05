"Vivienda Primero", el programa que entrega hogar provisorio a personas en situación de calle

El Gobierno de Sebastián Piñera lanzó el programa "Vivienda Primero", iniciativa que otorga un hogar provisorio a personas que viven en situación de calle, una realidad que afecta en torno a 13 mil personas en Chile.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Alfredo Moreno, y su par de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, dieron a conocer ayer martes el convenio entre carteras que involucra la entrega de una vivienda para grupos de dos o tres participantes.

Los beneficiarios son hombres y mujeres sin hogar -chilenos o extranjeros- que tienen más de 50 años de edad y han vivido en situación de calle durante cinco años o más.

"Vamos a hacer todo lo contrario a lo que hemos venido haciendo por tanto tiempo. Esta vez, vamos a proveerlos con una casa con dormitorio individual, donde ellos se van haciendo cargo", explicó el ministro Moreno.

En su primera etapa, este programa tendrá dos pilotos: uno en la ciudad de Santiago (Estación Central, San Bernardo y Santiago Centro), para 15 personas, operado por el Hogar de Cristo; y otro en el Biobío (Concepción, Tomé, San Pedro de la Paz y Hualpén), operado por la Corporación Catim.

"Si esto funciona bien, lo vamos a expandir", adelantó el jefe de Desarrollo Social. De hecho, la idea del Ejecutivo es que, si este plan se extiende, para el año 2021 haya 1.500 cupos disponibles.

La entrega está acompañada de un plan personalizado de apoyo, que es brindado por un equipo de profesionales, compuesto por un coordinador general, un profesional de apoyo domiciliario (terapeuta ocupacional) y un profesional comunitario (trabajador social, psicólogo o carrera afín).

"Es lo más racional", según el Hogar de Cristo

"Vivir en un departamento, donde tengo mi espacio, mi dormitorio, mi cocina, es como haber nacido de nuevo". Esas fueron las palabras con las que Saulo Urbina, que vivió varios años en la calle, y que desde principios de abril vive en un departamento.

El beneficiario, que participó en el lanzamiento, expresó que "no es fácil vivir en albergues" y "estar viviendo en una hospedería con mucha gente, sin tener privacidad".

Para Pablo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo, la entrega de un vivienda a personas que actualmente en situación de calle "es lo más racional".

"Para enfrentar los momentos difíciles en tu vida, tú te basas en tu hogar, tu casa, tu intimidad de ese hogar que te permite reflexionar. Esto es lo que tenemos que hacer. No más albergues, no más hospederías masivas, no más rutas de calle. Acá se requiere equipos profesionales altamente especializados que individualmente van viendo cuáles son tus necesidades", comentó el psicólogo.

El programa "Vivienda Primero" está inspirado en el modelo Housing First, que ha demostrado tener éxito en erradicar de la situación de calle a las personas con grandes necesidades de apoyo en EE.UU., Canadá y en varios países europeos.

De acuerdo al Hogar de Cristo, entre el 70 y 80 por ciento de las personas que ha ingresado a estos programas internacionales se mantiene fuera de la calle luego de dos, tres o cinco años de evaluación.

Al lanzamiento de este programa asistieron además el subsecretario de Servicios Sociales, Sebastián Villarreal; el subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo Rolando; la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Katherine Rodríguez; y el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado.