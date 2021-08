El precio del cobre, del que Chile es el primer productor mundial, registró este lunes una alza del 3,53 por ciento -la mayor desde febrero-, para cotizarse en 4,19 dólares la libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Es un incremento importante para la principal exportación del país, dado que el jueves pasado sufrió una baja importante y se ubicó por debajo de los 4 dólares la libra, superando el viernes esta "barrera sicológica".

Precio del cobre BML, 23 de agosto:

US$ 4,190 la libra (US$ 9.237,0 la tonelada)

Variación diaria: 3,53%

Promedio 2021: US$ 4,157 la libra