Analista: Defender el legado de Boric deja poco espacio para abordar los errores

A menos de dos meses de dejar La Moneda, la Administración de Gabriel Boric elaboró una lista de mil avances del Gobierno saliente, documento que pretenden difundir para defender su legado, y contrastar con la idea opositora de que el país se estabilizó a pesar del Ejecutivo, y no gracias al mismo.

La reforma previsional, el Copago Cero y el plan Trenes para Chile son tres de las iniciativas que encabezan el listado, que también incorpora la Ley 40 Horas, la Ley de Permisos Sectoriales, el fortalecimiento de las policías, entre otras normas promulgadas en los últimos cuatro años.

Para Marco Moreno, analista político de la Universidad Central, "la principal complejidad es que ese legado se construye en tensión con su propio punto de partida: (el Presidente Boric) llegó prometiendo transformaciones profundas, con una lógica identitaria, y termina defendiendo gestión, responsabilidad fiscal y acuerdos, lo que obliga a explicar por qué el giro fue necesario y no una renuncia" a sus convicciones.

Con todo, "el problema es que la defensa del legado deja poco espacio para los errores, cuando esos errores, como la improvisación inicial, las sobreexpectativas y las fallas de gestión, son parte central de la evaluación ciudadana", reflexionó.

Cautela en el Socialismo Democrático y respaldo del Frente Amplio

Desde el oficialismo, el presidente del PPD, Jaime Quintana, reconoció que "los avances son muchos y con el paso del tiempo se van a apreciar más", pero respecto de la lista que el Gobierno planea divulgar, el senador estimó que "estos anuncios son un poco tardíos, y tal vez faltó involucrar un poco más a la coalición en esta narrativa".

A juicio del senador socialista Juan Luis Castro, "es natural que el Gobierno quiera dejar el legado establecido de lo que fue su periodo de cuatro años, pero también han habido problemas: no por nada los procesos constitucionales fracasados, no por nada hubo casos como el de indultos, el caso Monsalve, el caso convenios, y otros desaciertos profundos que generaron una merma en la confianza pública respecto del Gobierno".

Por su parte, el diputado frenteamplista Diego Ibáñez destacó que el Gobierno de Boric "controló la inflación y mantuvo el crecimiento con un récord de inversión en Chile", además de facilitar la aprobación de "más de 70 leyes en seguridad, y creo que todos estos avances se tienen que mantener, y por supuesto, desde ahí comenzar a construir nuevas propuestas por parte del próximo gobierno".

El senador electo por Valparaíso adelantó que "va a ser nuestro rol mantener ese piso, que es muy importante, que no es menor, que es un avance concreto en las mejoras de la vida de la gente, y permite una economía que dialogue con el bolsillo de las familias trabajadoras".