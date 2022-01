Anuncio de Subsecretarías tendrá que seguir esperando: Era "poco factible" que se diera hoy, dijo Siches

Había expectativas de que ocurriera este miércoles, pero finalmente el anuncio de los 39 subsecretarios o subsecretario del futuro Gobierno de Gabriel Boric tendrá que seguir esperando -al menos uno o dos días-, tal como ya lo había afirmado la próxima ministra del Interior, Izkia Siches.

A su llegada a "La Moneda Chica", la mano derecha del Presidente electo confirmó que los nombres "están listos, listos, están solo las revisiones habituales que estamos haciendo. Ustedes saben que es una materia sensible el chequeo de los datos, así que el Presidente va a estar llamando a cada uno".

Por ello, desde temprano ya estimaba que el anuncio no iba a ser esta jornada: "No, por los procesos de revisión; lo veo poco factible que se puede comunicar hoy mismo".

Consultada respecto a la petición de Revolución Democrática de tener una participación más amplia en el gabinete, Siches declaró que "la decisión ha sido del Presidente electo, se han ajustado todos los equilibrios que se requieren, pero también hemos intentado identificar a aquellas personas que tienen las competencias técnicas para que nuestro Gobierno tenga el mejor desempeño".

El listado debiera ser dado a conocer entre jueves y viernes.

RD DESCARTA CUOTEO

La presidenta de RD, Margarita Portuguez, aseguró que el presunto "cuoteo" solicitado por la colectividad "es una polémica que se trata de instalar que no compartimos".

"Nos parece un poco mezquino andar hablando de cupos, cuoteo. Aquí hay algo más que es un proyecto que se le está entregando a la ciudadanía y para eso el Presidente tiene toda nuestra confianza para elegir los mejores cuadros para empujar nuestro programa", aseguró la timonel.

El doctor Cristóbal Cuadrado (RD), quien se espera asuma como subsecretario de Salud Pública, por su parte, expresó que "hay que tener mucha conciencia, no me cabe la menor duda de que va a dar muy buenas noticias para todo el país de un gran equipo que va a trabajar con las ministras y ministros que ya ha denominado para poder liderar las carteras".

"Como he dicho, yo creo que todo el país está disposición de que el Presidente electo tenga el mejor Gobierno para todas y todos los chilenos", remarcó.

JUAN ANDRÉS LAGOS: "EL PS TIENE LOS MINISTERIOS MÁS RELEVANTES"

Juan Andrés Lagos, integrante de la Comisión Política del PC, señaló en la Radio Universidad de Chile que el "Partido Socialista no solo entró al Gobierno (...) los ministerios que están encabezados por militantes o amigos del PS son los más relevantes".

"Va a haber tensiones políticas, va a haber en la práctica, en la realización cuestiones que van a estar en el debate dentro del propio Gobierno y dentro de la propia coalición. Creo que las urgencias sociales van a determinar mucho el ritmo, la intensidad y las medidas del Gobierno... Eso va a tensionar algunos sectores; obviamente a la derecha, pero también algunos sectores que provienen de la concertación", advirtió el histórico militante comunista.

Decir "que aquí un partido u otro tiene un rol más importante me parece mezquino", reprochó la timonel PPD, Natalia Piergentili, "toda vez que el Presidente ha formado un equipo con el cual quiere gobernar que tiene que trabajar transversalmente y que la riqueza de la conducción la da el juego en equipo".

"Dicho eso, yo no me adelantaría a lo que va a pasar, creo que todos los gobiernos tienen momentos difíciles, tienen crisis, tienen complejidades climáticas, ambientales, etcétera, por lo tanto, ahí se verá como se asumen esos desafíos, pero plantear que un sector porque viene de una historia 'equis' va a tener más problemas que otros, también me parece que no es asertivo en el tiempo en que estamos", complementó.

BORIC CONFIRMÓ A VERGARA EN PREVENCIÓN DEL DELITO

Esta tarde, el Presidente electo confirmó el nombramiento del PPD Eduardo Vergara como subsecretario de Prevención del Delito al compartir en sus redes sociales un tuit de la presidenta de Chile 21, Alejandra Krauss.

La ex ministra del Trabajo del Gobierno de Michelle Bachelet destacó en la red social que "el tema de la delincuencia, seguridad pública, narcotráfico será uno de los grandes desafíos que deberá abordar Gabriel Boric. Hay mucho miedo en los barrios. Para ello convocó a ser parte de su equipo a Eduardo Vergara, que es uno de los que más sabe. Gran designación. Éxito".