Axel Callís y subsecretarías de Boric: "Se equilibró la balanza para dar gobernabilidad"

El sociólogo y analista político Axel Callís afirmó este miércoles que el puzzle de subsecretarios de Gabriel Boric entrega más equilibrio a las fuerzas dentro del futuro Gobierno central, aunque alertó una "falta de horas" en labores políticas.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el director de Tú Influyes afirmó que desde el futuro Gobierno "ahora se ponen al día con la repartija, con los equilibrios y con todo lo que tiene que ver con pensar un poquito más los reclamos que hubo soterradamente. Había una crujidera bastante grande desde Apruebo Dignidad, sobre todo desde el Partido Comunista", por su baja representación entre los 24 secretarios de Estado, en desmedro de otras como Convergencia Social y fuerzas pertenecientes a la ex Concertación.

"Acá se aprovechó de equilibrar un poco la balanza para dar más gobernabilidad y ponerse al día también con las correlaciones con respecto a los partidos de la Concertación, que ya aparecen mucho más disminuidos", indicó el experto.

En definitiva, la nómina de subsecretarios quedó conformada por 11 independientes, ocho militantes de Revolución Democrática, seis del PC, seis de CS, dos del Partido Socialista, dos del Partido Por la Democracia, uno de Acción Humanista, uno de Comunes, uno de Fuerza Común y uno de la Federación Regionalista Verde Social.

No obstante, Callís admitió que "esperaba que esta segunda línea fuera menos académica de lo que fue; sobran doctorados y faltan horas políticas. Recordemos que los subsecretarios tienen que muchas veces compensar no solamente sectorialmente sino que legislativamente aquellas faltas de redes de los ministros. Las redes parlamentarias o territoriales no se construyen de la noche a la mañana, sobre todo con un Parlamento que será bien rudo porque está bien empatado".

Consultado sobre el nombramiento de Nicolás Cataldo (PC) como subsecretario de Educación, Callís explicó que "se espera que tenga alguna sintonía con el Colegio de Profesores y con los paradocentes, pero echo de menos un senior, un stopper que logre contener más políticamente lo que se viene, que será una agenda bastante intensa".

En tanto, respecto a la designación de Cristóbal Cuadrado (RD) y Fernando Araos (independiente) en Salud Pública y Redes Asistenciales, respectivamente, el analista sostuvo que "la presencia de médicos y todos vinculados al Colegio Médico es bastante fuerte y ese flanco va a estar absolutamente cubierto", aunque resta ver cómo cubrirán las propuestas sanitarias del programa de Boric, que incluye un fondo universal de salud y la reducción de las listas de espera.