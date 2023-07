Biógrafo de Lula: "Sus palabras sobre Boric no son agresivas, son las de un padre con un hijo"

El biógrafo de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Morais, desdramatizó el cuestionamiento público que realizó el presidente de Brasil al mandatario chileno, Gabriel Boric, sobre la condena a la guerra en Ucrania que enfrentó nuevamente a ambos líderes sudamericanos.

Durante la cumbre, esta semana en Bruselas, de la Unión Europea y Celac, Boric consideró "importante" que desde Latinoamérica se diga "con claridad" que lo que sucede en Ucrania "es una guerra de agresión, imperial, inaceptable".

Esta declaración no pasó inadvertida para Lula quien le bajó el perfil a las declaraciones del presidente chileno y manifestó tras la cumbre que "posiblemente, porque debe haber sido la primera reunión de Boric de la Unión Europea con América Latina, tiene un poco más de ansiedad que los demás".

Fernando Morais, amigo íntimo de Lula desde hace cuatro décadas, comentó lo ocurrido a La Tercera afirmando que las palabras del presidente brasileño no fueron "ni muy críticas ni muy superficiales".

"Lula es un hombre de 77 años. No creo que lo haya dicho de mala fe, de desprecio por Boric, sino fue una consideración que me parece natural. Él es joven, Lula tiene más del doble de la edad de Boric. Es claro que Volodymyr Zelensky quiere el apoyo de donde venga, pero en un país que enfrentó una dictadura como la de Pinochet, un dirigente en el cual se deposita la esperanza de una transformación hacia un mundo mejor, hacia el fin de la miseria, se debería esperar que estuviera contra la guerra", sostuvo el autor del libro "Lula, la biografía".

Morais agregó que "incluso creo que Lula fue cuidadoso con Boric. Fue una cosa como de padre a hijo, que él ya había ejercido con (Hugo) Chávez. Él era un poco padre de Chávez, y toda vez que avanzaba de más, él lo llamaba y le decía, compañero, hermano, y Chávez decía que Lula era como un padre, así como Fidel es un padre, yo tengo un padre como Lula. Entonces, yo pienso que estas palabras de Lula sobre Boric no son agresivas, son las de un padre de 77 hablando con un hijo de 37".

"Si él no lo tuviera, hablaría de una manera dura, y no lo hace, él se refiere de una manera, repito e insisto, como de un padre a un hijo. Yo creo que Boric debería oírlo sin prejuicio. Él habló más duro con el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, cara a cara, ahí en Bruselas, de una manera infinitamente más dura que las palabras que utilizó con Boric", puntualizó.

LAS DIFERENCIAS SOBRE VENEZUELA

Éste no es el primer impasse público entre ambos gobernantes. En mayo, estando en Brasil, Boric discrepó "respetuosamente" de la interpretación de Lula respecto a una "construcción narrativa" sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.

Sobre ese primer desencuentro, el periodista brasileño comentó que "yo estoy con Lula. No puedes ahorcar, no puedes crucificar a un país, aunque tenga problemas internos con los cuales no estás de acuerdo, si es asediado, acosado y acorralado por Estados Unidos. Un Brasil democrático no puede sumar fuerzas con los bloqueos".

"Lula -dijo- habló en Bruselas, diciendo muy claramente que no se puede acosar a un país y querer que negocie. Entonces, cuando Lula toma decisiones que pueden crear algunas fricciones (...) para mí es absolutamente comprensible. Lula está diciendo en todos los foros en que participa que Europa no puede exigir que nosotros negociemos con ellos de rodillas. Tú no puedes negociar con alguien que tiene una pistola en tu frente".

"Entonces, estoy claro, yo si pudiera haría un gobierno más a la izquierda de lo que hace Lula, pero estoy absolutamente de acuerdo con las cosas que está haciendo, con la manera que está conduciendo tanto la política interna como la externa. No es por empatía, es por reconocer que la realidad es la realidad", agregó.

BORIC "NO ES UN ENEMIGO"

Morais planteó que si bien no reconoce a Boric como líder de la izquierda progresista de la región, tampoco lo ve cómo un enemigo pese a las fricciones.

"Yo no sé cuál era la expectativa que Lula tendría de Boric. A mí no me sorprendió, porque al día siguiente de la toma de posesión, (...) su primer discurso como Presidente, Boric ya dejó claras las cosas", sostuvo.

El escritor brasileño comentó que "no se puede decir que es un presidente de izquierda que comparta el pensamiento de los gobiernos progresistas de América Latina, pero no es un enemigo, no es un Pinochet, no es un Piñera".

"Aunque haya fricciones, aunque haya diferencias, Lula sabe que no está tratando con Piñera, no está tratando con un pinochetista", remarcó Morais quien añadió que Boric "tiene sus convicciones. Él fue elegido. Hay que respetar esto. No está ahí por la fuerza, está ahí porque ustedes lo escogieron. E incluso mucha gente esperaba que él hiciese avanzar más la política extranjera de Chile en relación a lo que pasó, lo que viene pasando".

Sin embargo, manifestó que "una persona que se dice de izquierda, que se considera de izquierda, que se considera progresista, que se considera humanista, tiene que estar al lado de Lula en ese momento".

Respecto a un posible daño en las relaciones entre ambos líderes, Morais descartó que eso ocurra y afirmó que "seguiremos teniendo avenidas, alamedas abiertas entre Brasil y Chile. Yo puedo decir con toda la seguridad, yo conozco muy bien a Lula, muy bien, no solamente conozco al gobernante, conozco a la persona, y yo sé que no hay mala fe, soberbia ni arrogancia cuando él habla de Boric".

Morais finalmente añadió que esperaba "un poquito más de él, pero yo no estaba esperando un Chávez en Santiago".

"Yo sabía que no iba a ser una revolución socialista. Boric no es Salvador Allende, yo nunca tuve en mi cabeza esperar que Boric fuera a ser el nuevo Salvador Allende. Ahora, no estoy con la gente que lo quiere crucificar", puntualizó.