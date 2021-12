Boric abogará por conversar con todos los sectores: "El futuro Gobierno va a requerir grandes y amplios acuerdos"

En medio de las conversaciones que lleva su comando para conformar el equipo de Gobierno y el gabinete, para lo cual se autoimpuso como plazo el 20 de enero próximo, el Presidente electo, Gabriel Boric, afirmó que abogará por conversar con todos los sectores políticos, incluso aquellos que apoyaron la candidatura de José Antonio Kast (Partido Republicano).

Este martes el diputado Giorgio Jackson (RD), jefe político del comando de Boric, remarcó que esta semana continuarán diálogos "con colectividades que estén fuera de Apruebo Dignidad" que han manifestado su interés colaborativo para con la Administración que se instalará en La Moneda el próximo 11 de marzo.

En este marco, el futuro gobernante aseguró que "vamos a conversar con todos los partidos, no sólo con los que no son parte de nuestra coalición, también con quienes han sido nuestros adversarios políticos y quienes respaldaron a José Antonio Kast". Entre estos últimos están el Partido Republicano, que lidera el ex candidato, y las tiendas del actual oficialismo, Chile Vamos.

"El futuro Gobierno va a requerir de grandes y amplios acuerdos para poder llevar adelante reformas", enfatizó el aún diputado.

PRÓXIMAS CONVERSACIONES CON PARTIDOS RADICAL Y LIBERAL

Sobre la conformación del gabinete y los equipos que lo acompañarán en Palacio, una propuesta apunta a la llamada estructura de "anillos", de los cuales el más pequeño y cercano debiera estar integrado por colaboradores más estrechos y partidos o movimientos de su conglomerado.

"Yo tengo plena libertad para designar nuestros equipos de gobierno, pero también hay que dar una discusión de cómo cuaja", comentó Boric.

Adelantó que estará "conversando con representantes del Partido Radical y el Partido Liberal, estuve conversando con Vlado (Mirosevic) y nos vamos a juntar la primera semana de enero y con el presidente Patricio Morales también".

El lunes, en tanto, tomó contacto con Natalia Piergentili, timonel del Partido por la Democracia, quien aclaró que la intención de su tienda es ser una "colaboración constructiva sin pedir nada a cambio", ni formar parte del Gobierno ni de Apruebo Dignidad.

Por otra parte, sobre la situación de la Democracia Cristiana, el Mandatario electo remarcó "ellos fueron muy claros que quieren colaborar, no ser parte del Gobierno".

A su vez, este martes el ex precandidato Daniel Jadue (PC) planteó que "es absolutamente necesario" que el Partido Socialista se incorpore a la Administración.