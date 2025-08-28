Boric cargó contra líderes mundiales que "hacen de la humillación un arma"

El Presidente Gabriel Boric cargó contra los "líderes mundiales que hoy insultan a quienes piensan distinto", durante una cumbre mundial docente desarrollada esta jornada en la comuna capitalina de Vitacura.

La instancia en cuestión es la Cumbre Mundial de la Unesco sobre Docentes, que se lleva a cabo desde el miércoles en la sede de la CEPAL en la referida comuna y tiene por objetivo establecer un "apoyo sostenido" a los y las profesores, valorizar su profesión y abordar la escasez de educadores.

El evento, que finalizará este viernes, es acogido por el Gobierno y se organiza también con la reunión del Comité Directivo de Alto Nivel para el ODS4-Educación 2030. Asisten representantes gubernamentales, sindicatos de docentes y actores ligados a la educación.

🌍 Delegaciones de más de 50 países ya están reunidas en Santiago por la Cumbre Mundial sobre Docentes. Junto a la UNESCO, trabajamos para enfrentar la escasez global de docentes y fortalecer la profesión con miras al 2030. pic.twitter.com/dv1Zr4JrG7 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) August 28, 2025

Durante su intervención, el Mandatario advirtió: "El desarrollo sostenible en su objetivo número siete dice algo que es muy importante: enseñar para la sostenibilidad y la paz. Eso hoy en el mundo está en riesgo, con líderes que insultan a quienes piensan distinto y que han hecho de la humillación un arma".

"Eso no lo vamos a combatir con palabras, discursos o tuits, sino con educación. Hay que enseñarles y darles una oportunidad a los niños a volar y a pensar un mundo mejor", añadió.

AHORA | Presidente de la República, Gabriel Boric Font, participa de la sesión del Comité Directivo de Alto Nivel del #ODS4 Educación de calidad. https://t.co/9vRrhCWeZH — Presidencia de Chile (@Presidencia_cl) August 28, 2025

Cooperativa consultó a Presidencia si Boric se refería a algún liderazgo en específico, pero respondió que su intervención era simplemente "una declaración".