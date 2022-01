Boric confirma que presentará gabinete esta semana, aunque "depende un poquito de la situación Covid"

El Presidente electo Gabriel Boric aseguró que está trabajando "de lleno" en la conformación de su gabinete, el que será anunciado a más tardar a fines de esta semana.

En el equipo del Mandatario se están llevando a cabo revisión de declaraciones en entrevistas, de posteos en redes sociales y de causas en el Poder Judicial, mientras se busca cumplir con la paridad y la representación de regiones e independientes.

"Estamos trabajando de lleno para tener un gabinete que pueda llevar adelante el proyecto que nos llevó a ganar la elección presidencial, conscientes de que el desafío es unir a Chile, que tenemos que actuar con una dirección estratégica conjunta y no que cada ministerio sea un islote por separado, que rema para su lado", dijo el Mandatario.

Boric dijo que la fecha "depende un poquito de la situación del Covid, de los contactos estrechos y de todo eso (...) a fines de esta semana".

Entre los temas que falta por dilucidar se encuentran el rol de Izkia Siches, Giorgio Jackson y Camila Vallejo en el gabinete, como también el nombre del ministro o ministra de Hacienda.

En el caso del Partido Socialista, tendría presencia al menos con un par de ministros, aunque como comentó el senador José Miguel Insulza, "la participación en el gobierno supone dos cosas, nos ponemos de acuerdo en un programa y una política, que parte de la base de que el Presidente de la República fue elegido, nadie quiere cogobernar, pero sí significa que hay un acuerdo de una coalición más amplia que no ha existido y no parece que vaya a existir tampoco. Entre esa alternativa y la otra, tener ministros que estén ahí, pero eso no significa que el Partido Socialista esté dentro del gobierno".

"No hemos pedido que se nos proponga un ingreso a la coalición de gobierno como partido, que se conversen los programas, las políticas, eso no ha existido", recalcó.