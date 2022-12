Boric criticó a sectores en la derecha que "cuestionan importancia" de DDHH y que tienen representación política

El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó este sábado el lanzamiento del Informe Anual de Derechos Humanos, una instancia en el Presidente Gabriel Boric, además de valorar el trabajo de la institución, cuestionó que la derecha rechazara el presupuesto para el 2023 en la Cámara Baja.

La instancia se realizó en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, y en ella el Mandatario recalcó que planean tener el primer borrador del Plan Nacional de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos en el mes de abril, con miras a que esté listo en junio del 2023.

En su discurso, Boric destacó en la oportunidad la importancia de entender que "los Derechos Humanos no son una cosa de pasado, no son una ideología privativa de un cierto sector político, sino que, como decía Roberto Garretón, son un avance civilizatorio, según recogió Emol.

Boric manifestó su preocupación de ver "cómo hay sectores políticos, desgraciadamente sectores amplios de la derecha chilena estuvieron dispuestos a poner en jaque no solamente el presupuesto del INDH, sino que el presupuesto del Museo de la Memoria".

También dijo que en la materia "no corresponde poner en tela de juicio el respeto a los Derechos Humanos, no corresponde jugar políticamente, en la política pequeña, mezquina, con un tema que es tan importante y es patrimonio de todos los chilenos y chilenas y de toda la humanidad".

El Presidente manifestó su alegría porque "esto se haya repuesto en el Senado", donde "se mostró altura de miras en los diferentes sectores políticos".

Sin embargo, recalcó que lo ocurrido "marca una advertencia de algo, de que tanto la democracia como el respeto a los DD.HH. no se pueden dar por sentado, de que tenemos que fortalecerlos permanentemente, porque hay quienes cuestionan su importancia y que tienen representación política hoy día".

Así, invitó a los mencionados sectores a que "cambien de opinión respecto a ese punto en particular, porque ser de derecha, ser de izquierda, ser de centro es totalmente legítimo, pero poner en cuestión avances civilizatorios como lo que expresa el Museo de la Memoria, me parece que es cruzar un límite que como sociedad tenemos que encender las alertas".

Pese a que Boric pudo realizar su discurso, un hombre lo interrumpió en el transcurso para acusar pocos avances en materia de protección de la infancia. Mientras, afuera del GAM, sujetos intentaron ingresar al recinto, lanzaron objetos a carabineros y gritaron "traidor" al Presidente.

Tras presentarse los funcionarios de control de orden público, la concentración fue disuadida y terminó sin detenidos.

INDH Y QUIENES BUSCAN "GENERAR UNA PUGNA CON CARABINEROS": SON MALINTENCIONADOS O NO CONOCEN EL TRABAJO

Una de las conclusiones del informe del INDH, que calificó el panorama como "tanto o más desolador", es que solo un 3% de más de tres mil querellas que presentaron en el marco de la crisis social han sido formalizadas. Además, que solo dos de 18 condenados por violaciones a los DD.HH. cumplen con prisión efectiva.

La directora del INDH, Consuelo Contreras, defendió la necesidad de una reforma a Carabineros y cuestionó a quienes buscan generar una pugna entre ambas instituciones del Estado: "O son malintencionados o no conocen el trabajo".

"Lo que hace el instituto en materia de la vigilancia de la fuerza púibica, es velar porque no se violen DD.HH en el uso de la fuerza. A mí no me cabe la menor duda de que Carabineros de Chile no pretende ni busca violar Derechos Humanos", argumentó.

Así, explicó que la labor que quieren desarollar con Carabineros "es terminar con prácticas que todavía persisten en algunos miembros de la institución, que son propias de Gobiernos totalitariios y dictaduras".

CARIOLA CRITICÓ LA IMPUNIDAD Y QUE SE MANTENGA VIGENTE EL SECRETO MILITAR

En tanto, el Partido Comunista realizó un homenaje en el Monumento al expresidente Salvador Allende. Oportunidad en que la diputada Karol Cariola reclamó porque, en la actualidad "no solamente se ha mantenido un manto de impunidad, sino que además el secreto militar que hasta el día de hoy se mantiene vigente".

"Hay muchos y muchas que nunca han querido declarar si quiera lo que saben respecto de lo que ocurrió en la dictadura militar. El próximo año se cumplen 50 años y nosotros estamos absolutamente claros de la importancia de que en chile la memoria se mantenga viva".