Boric destacó "espíritu progresista" de su Gobierno y proyectó último tramo

El Presidente Gabriel Boric lideró este viernes el Consejo de Gabinete de agosto, instancia en la que entregó un mensaje a sus ministros enfocado en los proyectos que su gobierno ha logrado sacar adelante y que, según él, poseen un "espíritu progresista".

"Una de las cosas que hemos logrado en nuestro gobierno es gobernabilidad con sentido social. El sueldo mínimo lo sacamos adelante con empresarios y trabajadores. La ley de fraccionamiento pesquero, que va exactamente en la línea de la distribución justa de la riqueza, la sacamos adelante en diálogo con las organizaciones de pescadores", destacó el Mandatario desde el Palacio de La Moneda.

A esto sumó también "el royalty minero, que no fue fácil y lo sacamos adelante en conversación con los grandes gremios empresariales".

A siete meses del término de su administración, el jefe de Estado reconoció que aún quedan "mucho que hacer", subrayando la importancia de "gobernar bien" hasta el último minuto con el 100% de energía.

Entre los proyectos pendientes que mencionó se encuentran la implementación de la reforma previsional, el proyecto de sala cuna universal y la iniciativa que busca poner fin al Crédito con Aval del Estado (CAE).

Otras voces en el gabinete

Durante el Consejo de Gabinete, también expusieron otras figuras clave del gobierno. Soledad Larraín, presidenta de la Comisión Verdad y Niñez, entregó un punto de prensa con los resultados de su comisión.

Asimismo, el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó temas como la ley de permisos sectoriales y la colaboración interministerial necesaria para su implementación.