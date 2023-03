Boric en la Cumbre Iberoamericana: No podemos tolerar que continúe el ingreso irregular a nuestros países

El Presidente Gabriel Boric realizó este sábado su discurso en el marco de la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, dejando como uno de los focos principales el trabajo regional que se debe realizar en torno a la seguridad y el fenómeno migratorio, indicando en este último punto que no se puede seguir permitiendo "el ingreso irregular a nuestros países".

"Tenemos que abordar en conjunto las urgencias que aquejan a nuestros pueblos, y dos de ellos son particularmente graves, por lo menos hoy en Chile: la seguridad y el fenómeno migratorio", afirmó el Mandatario en su intervención, asegurando también que "no hay bienestar posible si no somos capaces de hacer valer el Estado de derecho, si no defendemos la fuerza de la ley, que no es otra cosa que evitar que prime la ley del más fuerte".

En esta línea, Boric indicó que es necesario luchar "con fuerza e integridad, no dejando espacio a la corrupción, a la infiltración en las policías, en nuestros sistemas judiciales, en la política", dado que "combatir con esa fuerza las bandas criminales que socavan la convivencia de nuestras sociedades, es algo en lo que no debemos titubear".

"Son los delincuentes y sus organizaciones las que deben tener miedo y no las grandes mayorías trabajadoras, honestas y pacíficas, que son los habitantes de nuestra patria. Trabajemos más y trabajemos juntos en desarticular al narco transnacional y todos sus derivados", puntualizó el jefe de Gobierno.

AHORA | Presidente @GabrielBoric interviene en la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno, #CumbreRD2023. https://t.co/9gk1OwrTEu — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 25, 2023

INMIGRACIÓN

En cuanto a la inmigración, afirmó que se sabe que "los flujos migratorios han presentado cambios importantes en la última década, no solo en nuestra región, sino que en el mundo", por lo que hoy la gestión de la migración "constituye quizás uno de los más grandes desafíos regionales, y en esto no hay ninguna receta infalible para abordar los efectos de esta crisis".

"El camino de cualquier solución sostenible pasa por ser capaces de trabajar en conjunto entre países de origen, de tránsito y de destino, bajo el principio de la responsabilidad compartida y la solidaridad regional. Tenemos que ser capaces entre todos de lograr una migración segura, regular, ordenada y humana, que resguarde los derechos de las personas que emigran y también los derechos y seguridad de las comunidades que los acogen", destacó el Presidente.

Para avanzar en esto, dio cuenta que se requiere intensificar la coordinación entre las autoridades policiales y migratorias para "contrarrestar redes de crimen transnacional organizado, tales como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, que además, muchas veces por la fuerza se asocian a tráfico de armas y tráfico de drogas".

Además, Boric afirmó en la Cumbre que "es inaceptable y nos tiene que dar rabia, que algunas pocas personas se aprovechen de esta crisis y lleguen a nuestros países con la intención de hacer de la migración un negocio o un camino para desconocer la legislación vigente en Chile. No lo vamos a aceptar y estoy seguro de que la gran mayoría de los países aquí presentes están en la misma disposición".

"No podemos tolerar que continúe el ingreso irregular a nuestros países eludiendo el control migratorio, y por ello es fundamental intensificar las conversaciones bilaterales país a país para mejorar la gestión de fronteras, compartir más información entre policías y autoridades migratorias, desactivar las redes y bandas que alimentan la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y desincentivar el ingreso irregular", detalló la máxima autoridad de Gobierno.

Finalmente, en este marco, Boric valoró "las buenas conversaciones que hemos sostenido con el canciller de Venezuela, a través de nuestro ministro de Relaciones Exteriores, y personalmente con el Presidente de la República de Bolivia, Luis Arce".

ALLAMAND DESTACÓ "COMPROMISO IBEROAMERICANO CON LA INVERSIÓN"

En la instancia también habló el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, quien destacó que "en el marco del 24.º Encuentro Empresarial, los empresarios de la región acordaron un compromiso iberoamericano con la inversión".

"Se trata de una iniciativa sin precedentes, los empresarios se comprometen a realizar mayores y mejores inversiones aquí en la región", detalló el exsenador de Renovación Nacional (RN) y canciller del segundo Gobierno de Sebastián Piñera.

Ante esto, indicó que es necesario "asumir el reto de la transformación digital a invertir en el desarrollo de capital humano, promover una mayor integración de las mujeres en las empresas y potenciar proyectos que generen un triple impacto económico, social y ambiental".