Boric: Entiendo el dolor, frustración y rabia de la viuda del cabo; no voy a contradecirla

El Presidente Gabriel Boric evitó polemizar con las críticas que la viuda del cabo primero de Carabineros Álex Onésimo Salazar Rodríguez (37), formuló contra el Gobierno y el Congreso, y optó por empatizar con el sentimiento de "dolor y rabia" de la mujer.

"El Gobierno se ha encargado de dar más garantías a los delincuentes que a Carabineros", deploró ayer Marly Victoriano, horas después de confirmarse el deceso de su esposo, que había sido atropellado intencionalmente la madrugada del domingo cuando realizaba una fiscalización en el Barrio Estación del centro de Concepción.

Cuestionando las atribuciones de los policías, acusó que "ellos tienen que esperar prácticamente a que les disparen para poder defenderse; el Gobierno, los políticos, el Congreso, todos se han encargado de quitarles las herramientas".

El Mandatario, en su paso este miércoles por la Región de Tarapacá -para concretar una visita a Colchane-, ofreció una entrevista en la Radio Paulina de Iquique, donde fue preguntado por las palabras de Victoriano.

"Entiendo las palabras de dolor, frustración y rabia que tiene la viuda del cabo. Y no puedo sino empatizar con ella; en ningún caso voy a contradecirla", respondió, enfatizando que "sería una falta de respeto tratar de polemizar con el sentimiento de dolor de una madre, viuda, que está sufriendo en estos momentos".

La mujer dijo que no está dispuesta a recibir a ninguna autoridad en el funeral: "Ya no es el momento para entregar condolencias".

"Respeto su decisión", afirmó el jefe de Estado.

El cuerpo del cabo Salazar le será entregado a la familia este miércoles al mediodía; durante esta jornada habrá un responso en Concepción, y los funerales se realizarán el jueves en la localidad de Huentelolén, en Cañete.

"NO ME CABE DUDA DE QUE LE VAMOS A GANAR A LA DELINCUENCIA"

Boric reafirmó también que "la policía tiene todo nuestro respaldo para poder enfrentar estos actos de delincuencia no solo con todo el rigor de la ley, sino con la fuerza que sea necesaria".

Descartó asimismo los reclamos de que las leyes no son lo suficientemente duras contra los criminales.

"Entiendo las percepciones, pero cuando hay que sacarlo de la subjetividad y ver la realidad la comparada de Chile (...) No es que la ley sea blanda en estas cosas", apuntó.

"Y salvo algunos vacíos legales que estamos conversando con el fiscal nacional, por ejemplo, en casos de sicariato y nuevos tipos de delincuencia, vamos a mejorar y endurecer las penalidades", remarcó.

Para ello pidió al Poder Judicial, "respetando su autonomía, que frente a la criminalidad organizada haya mucha firmeza, para que sepan que no la van a tener fácil".

"Estoy empeñadísimo en que esto mejore. No va a ser fácil, (ni) de la noche a la mañana; es un combate complicado, pero lo vamos a dar y no me cabe duda de que lo vamos a ganar", sentenció.