Boric: Espero ser un Presidente que permita encauzar cambios que vayan paso a paso

Desde su despacho en "La Moneda chica" en Providencia, el Presidente electo, el frenteamplista Gabriel Boric, brindó una extensa entrevista telemática este martes a la radio uruguaya M24, en la que delineó sus principales desafíos y protagonizó una improvisada charla con el ex mandatario de ese país José "Pepe" Mujica, quien se sumó en el ecuador de la conversación y le entregó una serie de consejos de cara a su toma de posesión el próximo 11 de marzo.

"Muchas veces nos preocupamos solamente del momento del asalto al palacio de invierno pero no de cómo se recoge la basura al día siguiente. Ese es un desafío que todo revolucionario o toda persona progresista debe tener. En ese sentido, espero ser un Presidente que permita encauzar un proceso de cambios y transformaciones que vaya paso a paso, porque los países no se reinventan de la noche a la mañana", afirmó el ex líder estudiantil.

Defensor del proceso constituyente en el que está inmerso el país y crítico acérrimo del modelo neoliberal instalado durante la dictadura militar (1973-1990), el aún diputado por la austral Magallanes promete una profunda agenda de cambios para ampliar el papel del Estado hacia un modelo de bienestar parecido al de Europa.

En ese sentido, recalcó que "tenemos que generar un nuevo orden social" pero "sin desconocer que estamos insertos en uno y que, por lo tanto, todos estos cambios son progresivos", advirtiendo que "las ideas de promesas escatológicas y las refundaciones de la noche a la mañana, rompiendo con las culturas propias de los mismos países, terminan enajenando a parte de tu propio pueblo".

"Yo soy, al menos, partidario de poder entroncar con el arraigo popular que existe hoy día y que ha sido forjado, nos guste o no, en 30 años en donde ha habido un sistema económico que no es el que nos gustaría, pero que ha sido real y no podemos simplemente desconocerlo", señaló.

En ese contexto, Boric aseguró además que "la izquierda no puede hacerle el quite a la pregunta por el orden social, que no solamente que no haya protestas ni cuál es el rol de los carabineros; el orden social es, en el fondo, el nuevo contrato que nos permite a todos vivir de una manera armónica, entendiendo cuáles son nuestros roles y que esos roles también son intercambiables en la medida de que uno se puede mover en los espacios de la sociedad".

CRECIMIENTO, SUSTENTABILIDAD Y DISTRIBUCIÓN

Respecto al desarrollo económico, Boric identificó como uno de sus principales desafíos "el cómo generamos una distribución más justa donde logremos poner en la misma ecuación crecimiento, sustentabilidad ambiental y distribución".

"Creo que en los últimos años, en particular después del estallido social de 2019, eso lo han podido entender también parte importante de los sectores empresariales de nuestro país. Espero que se haya aquilatado la consciencia de que no es posible crecer en un país fracturado socialmente. Y Chile está fracturado socialmente, es un país muy segregado", apuntó el Mandatario electo.

"Chile tiene muchas cosas buenas, no quiero vender una imagen catastrófica de Chile, soy un orgulloso de mi país y creo que vamos a lograr enfrentar los desafíos que tenemos, pero esos desafíos están muy centrados en la tremenda desigualdad", admitió.

En este escenario, ¿cuál es la relación que busca tener Boric con los empresarios? "No espero que toda la élite económica esté necesariamente de acuerdo conmigo; lo que espero es que las élites económicas entiendan que para vivir en una sociedad armónica que no esté estallando y haciéndose trizas cada cierto tiempo producto de las desigualdades se requiere una contribución de su parte y no pueden vivir aislados", expresó.

"Esperamos tener una relación de diálogo, de respeto, de contribución y de sentirnos parte de un mismo país, que siento que se perdió en las décadas de crecimiento explosivo en Chile post recuperación de la democracia", agregó.

INTERCAMBIO CON MUJICA

Retirado de la vida política activa -o al menos eso se propuso y anunció en octubre de 2020 cuando dejó su escaño en el Senado uruguayo-, "Pepe" Mujica, desde su casa, fue contactado por Radio M24 y se sumó al enlace con Boric.

El que fuera gobernante de Uruguay entre 2010 y 2015, que situó al pequeño país suramericano en un primer plano mundial por las leyes progresistas que se aprobaron durante su gestión, le deseó "suerte" al mandatario más joven y más votado de la historia de Chile y le expresó su "confianza en tu capacidad, en el viento fresco, de tener una visión más abierta del mundo progresista".

"Te felicito y suerte que tienes las venas jóvenes, porque te quedan muchas incomprensiones por delante. Cuando le pidas colaboración a los poderosos salta el egoísmo que llevamos dentro los humanos; queremos que paguen otros y, en el fondo, también hay una lucha por un cambio cultural (...) La lucha por una humanidad mejor, no sólo más rica", afirmó el otrora gobernante.

Con 86 años a cuestas, el ex líder uruguayo invitó a Boric a "dejar semilla" durante su Gobierno: "Por muy portentosa que sea la etapa de su vida, la lucha es más larga. Nuestra vida es humana y, por lo tanto, colectiva y hay que preocuparse de que la tarea y el afán de todos los días no se coma al porvenir. Los gobiernos se comen a los partidos y quedan las fuerzas colectivas un poco al costado. Hay que gobernar, pero no matar lo que va a quedar después de ti y de tu generación", le recordó.

"Tú representas a una nueva generación y como tal, no cometas nuestros errores; comete los de vuestro tiempo, pero no los nuestros", pidió Mujica.

"Me hice amigo de Piñera, con las diferencias obvias que puedo tener. Fui a la Antártida con él, porque es el presidente de Chile. Me hice amigo del presidente de Colombia, porque tenía una causa justa en la lucha por la paz, y a mí, estando en las antípodas, me parecía que tenía que ayudarlo con todo lo que pudiera... Eso de andar como el perro y el gato porque tenemos diferencias perjudica el porvenir de nuestros pueblos. Nos ha hecho mucho mal juzgar la realidad de los países desde la trinchera de nuestras ideas . Sí, hay diferencias y son inevitables, pero si asumimos actitudes que profundicen las diferencias, lo único que hacemos es separarnos cada vez más. Eso cuesta, pero es muy sabio. Es muy sabio trabajar para pasado mañana, para cuando no estemos", manifestó el ex guerrillero.

Pero además le pidió a Boric cuidar "el corazón, la moral, la presencia", porque -advirtió- "cuando se está aparentemente arriba, más que nunca, más que nunca, no hay que olvidarse de los que están muy abajo y quienes pelean por la igualdad, por mitigar las desigualdades, tienen que expresarlo en todos los gestos de su vida".

Tras estas palabras, Boric le agradeció a Mujica la invitación "a no cometer los errores que ustedes tuvieron, porque muchas veces la carga de las generaciones anteriores viene con el traspaso del miedo, y yo prefiero que venga con el traspaso de los fracasos en toda su realidad para poder aprender de eso y de cómo lograr salir adelante, y no quedarnos con los brazos amarrados por lo que ustedes no pudieron hacer. Tomo muy en serio tus consejos, que son parte de lo que nos guía para adelante".

"De alguna manera, Pepe, nosotros somos parte de tus semillas. Nos toca también escuchar y aprender", subrayó el Presidente electo.