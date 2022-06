Boric instó a los líderes americanos a dejar atrás los bloques ideológicos

El Presidente Gabriel Boric instó este viernes a sus pares regionales a crear "un nuevo trato continental" libre de bloques ideológicos, además de impulsar conjuntamente, en materia económica, un pacto global para acabar con la "competencia suicida de rebajas tributarias" y los paraísos fiscales, durante su discurso en la novena versión de la Cumbre de las Américas, que se celebra en Los Angeles, Estados Unidos.

En su debut en la sesión plenaria, el joven Jefe de Estado criticó la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la cumbre por parte de Washington. "No puede haber exclusiones, debiéramos estar todos y no estamos todos", dijo el frenteamplista.

"No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua", expresó Boric, que explicó a sus homólogos que "sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse por esta exclusión, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua o también la importancia moral y práctica de terminar de una vez por todas con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba".

"DESDE AMÉRICA PODEMOS Y DEBEMOS CAMBIAR EL MUNDO"

En esa línea, Boric destacó que cree "firmemente en la democracia, en el libre intercambio de ideas, donde podamos no solo hablarle al otro sino hablar con el otro. Encontrarnos, discutir, persuadirnos".

"No podemos, queridos colegas, conformarnos con ser clubes excluyentes de países que piensan lo mismo o parecido; llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción; ser una sola voz desde América para el mundo", manifestó.

Por ello, invitó al resto de los gobernantes "a que trabajemos juntos en nuestras bilaterales, en las reuniones, mirándonos a los ojos para crear un nuevo trato continental en condiciones de iguales, libres y soberanos, para trabajar por un desarrollo que sea sostenible, equitativo y que cambie la vida para mejor a las millones de personas que aquí representamos".

"Desde América entera podemos y debemos cambiar el mundo", aseguró.

PACTO GLOBAL PARA TERMINAR CON LA "COMPETENCIA SUICIDA DE REBAJAS TRIBUTARIAS"

El Presidente chileno pidió ante la cumbre, además, un nuevo pacto tributario global y el fin de los paraísos fiscales.

"Creemos necesario avanzar en un pacto tributario global, tal como lo ha impulsado desde Estados Unidos el presidente Joe Biden o el presidente Alberto Fernández desde Argentina, que ponga fin de una vez por todas a los paraísos tributarios que tanto daño le han hecho a todo el mundo y a nuestro hemisferio", apuntó el gobernante.

"Los países, estimados colegas, debiéramos ser atractivos para la inversión extranjera de las empresas por nuestro respeto a la ley, por nuestro respeto a los tratados internacionales, por el capital humano que tenemos, por la educación de nuestros pueblos, por la innovación de las energías limpias; no por la precarización laboral, no por las bajas medidas de protección ambiental, no por una competencia suicida de rebajas tributarias", reprochó.