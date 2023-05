Boric: "La política no puede seguir trabando acuerdos que le hagan bien a nuestra patria"

Con la presencia del Presidente Gabriel Boric y diversos ministros, la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) realizó este martes el tradicional Desayuno Anual de la Construcción en el centro de eventos Metropolitan Santiago (exCasaPiedra), en la comuna de Vitacura.

La presentación del Mandatario duró cerca de 28 minutos y fue atentamente escuchada por los asistentes.

Boric tomó la palabra luego de que expusiera Juan Armando Vicuña, timonel de la CChC, quien planteó desafíos en materia de crecimiento, unidad y planificación urbana.

#SemanadelaConstruccion 2023 | "La participación del Pdte. @GabrielBoric en esta actividad simboliza el valor que le damos a la alianza #públicoprivada. Ésta es una de las grandes fortalezas de nuestro país para superar desafíos". Juan Armando Vicuña, pdte #CChC @SoledadOnetto pic.twitter.com/gG8QoGOVqW — Cámara Chilena de la Construcción (@CChC_Chile) May 16, 2023

Ante estos mensajes, el Jefe de Estado afirmó que "nuestro país requiere retomar la senda de un crecimiento sostenido y que sea percibido por todas y todos los chilenos. Necesitamos generar más empleo, más oportunidades para el desarrollo y distribuir de mejor manera la riqueza. No podemos hacer como que el malestar que se expresó en nuestro país durante los últimos años sencillamente hubiese desaparecido".

Boric admitió que "es cierto -y en esto el Gobierno no tiene dudas- que hoy día las prioridades de la ciudadanía están puestas en la seguridad y en enfrentar el aumento del costo de la vida. Eso no quita que hay demandas que subyacen, como, por ejemplo, el terminar con los abusos, tener acceso a una mejor educación y de calidad, tener mejores pensiones, que haya mayor equidad en nuestro país. Tenemos que trabajar en conjunto para lograr garantizar esa mejor calidad de vida para todos los habitantes de nuestra patria".

En tal sentido, recalcó que "un punto donde ha sido especialmente difícil alcanzar miradas comunes" ha sido la reforma tributaria, especialmente tras la caída de la propuesta que impulsaba el Ejecutivo en el Congreso.

"Confieso que miraba con algo de melancolía el 'Piso azul' de la Cámara Chilena en mi oficina (regalo simbólico que el gremio le hizo hace un año) cuando se discutía la reforma tributaria y cuando se rechazó en la Cámara de Diputados. Decía: '¿Dónde está justamente este diálogo y este encuentro?'", aseguró.

"Lo que me alegra de las palabras que (el presidente de la CChC) señala acá es que hoy día pareciera no estar en discusión la necesidad de un nuevo pacto tributario que sea proyectable en el tiempo, que dé garantías de largo plazo, donde, por una parte, garanticemos mejores condiciones para la inversión privada, tengamos un mejor gasto del Estado y, por otra parte, seamos capaces de distribuir mejor la riqueza que generamos", afirmó.

Haciendo un llamado al Congreso, Boric manifestó que "si ya estamos de acuerdo -y lo hemos conversado varias veces con diferentes empresarias y empresarios- en que necesitamos este pacto, en donde hoy día hemos manifestado por nuestra parte flexibilidad en las herramientas, pongámonos de acuerdo y saquémoslo adelante".

"La política no puede seguir trabando que lleguemos a acuerdos que le hagan bien a nuestra patria. Y, ahí, todos tenemos que poner más", enfatizó.

"Necesitamos y tenemos que entender que nadie va a conseguir el 100% de lo que quiere y, por lo tanto, todos tenemos algo que ceder en pos del bien común. Como Gobierno lo tenemos absolutamente claro", añadió.

ISAPRES: "LAS REGLAS EN CHILE SE DEBEN CUMPLIR"

Por otra parte, y ante una CChC dueña de Consalud, Boric defendió el proyecto de ley corta que presentó la semana pasada el Gobierno para dar cumplimiento al dictamen que las obliga a las isapres pagar a sus afiliados montos asociados a cobros excesivos desde 2019 y aplicar una tabla única de precios.

"Las reglas en Chile se deben cumplir. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero en lo que no me cabe ninguna duda que debemos estar todos de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se cumplen cumplir y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo, pero no para evadir el cumplimiento del fallo", sostuvo el Mandatario.

Por esta razón, Boric se mostró "crítico" de la propuesta alternativa a la del Ejecutivo, impulsada por la oposición, que fue aprobada ayer en general por la Comisión de Constitución del Senado y que "lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento del fallo", advirtió.