Boric lamenta muerte de piloto de la FACh: "Su familia e institución cuentan con nosotros"

Durante una actividad en la Escuela República de Austria, en Estación Central, donde se dio inicio al pago de la primera cuota de la deuda histórica de los profesores, el presidente Gabriel Boric se refirió al accidente del helicóptero de la Fuerza Aérea ocurrido en los Campos de Hielo Sur, Región del Aysén.

"Después de una intensa búsqueda por parte de la FACh, del Ejército —en donde estuvimos todos coordinados—, logramos hallar el helicóptero, a tres de sus tripulantes con vida, pero desgraciadamente el capitán Sergio Hidalgo Silva fue encontrado fallecido", informó el Mandatario.

El Presidente envió un mensaje de apoyo a la familia del piloto: "Quiero enviarle desde acá, desde este lugar hermoso y con esperanza, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus compañeros de labores, un gran abrazo en este difícil momento. Que sepan su familia y toda la institución de la Fuerza Aérea de Chile que cuentan con nosotros".

Boric también agradeció la labor de los equipos de rescate y destacó el compromiso de los funcionarios públicos: "Desde acá también mis agradecimientos a todos los funcionarios públicos que cumplen labores de riesgo en nuestro país. Muchas gracias, y un sentido recuerdo para don Sergio Hidalgo Silva".

En tanto, el Municipio de Villa O'Higgins decretó duelo comunal por este accidente.