Boric por basurales en el Mapocho: Esos actos irresponsables perjudican a toda la comunidad

El Presidente Gabriel Boric abordó el desborde del Río Mapocho en el sector El Noviciado del Río Mapocho, a la altura de Pudahuel, por causa de una gran cantidad de basura, calificando esta acumulación como un "acto irresponsable".

En su paso por Coltauco, el Mandatario afirmó que "hay una cosa que es importante, que es la cultura cívica respecto a los desastres (...) Ustedes vieron como en Pudahuel el anegamiento de un puente del Mapocho se debió principalmente a la basura que nosotros mismos, que vecinos y vecinas, tiran al río, y eso no puede ser".

"Esos actos de irresponsabilidad terminan perjudicando a toda la comunidad. Cuando hay, por ejemplo, empresas de áridos que funcionan de manera ilegal, perjudican a toda la comunidad. Acá nadie se salva solo, tenemos que colaborar entre todos y todas. No solamente cuando la emergencia ya llega, sino también para prevenirla", añadió el Jefe de Estado.

Boric agregó que "no tenemos el poder de evitar que llueva mucho o dejar de hacer llover, lo que sí podemos es generar todas las condiciones para que la prevención sea lo mejor posible y una vez desatada la emergencia, llegar lo más rápido posible".

Por otro lado, garantizó que "estamos desplegando todos los recursos del Estado, y las municipalidades, que son el motorcito a partir del cual vamos a empezar a levantarnos, van a tener todos los recursos disponibles. Se lo digo acá, desde la Región de O'Higgins, pero eso vale para también el Maule, el Ñuble, la Región Mettropolitana".

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, consignó que se retiraron cerca de 700 toneladas de basura y escombros que estaban bajo el Puente Mapocho en la Ruta 68, y que "han sido ya varios episodios de verdaderos aluviones de basura, por lo que han estado las máquinas trabajando en el despeje en forma continua".

DIPUTADO PS IMPULSA PROYECTO CONTRA MICROBASURALES

Frente a los basurales, el diputado socialista Daniel Melo, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, recordó que junto a su correligionario Daniel Manouchehri presentó este año "un proyecto de ley para sancionar la formación de microbasurales, el que se encuentra en primer trámite constitucional" en la instancia antes mencionada, que "ya realizó las audiencias y se encuentra a la espera de indicaciones".

Por ello, solicitó al Gobierno que "le coloque suma urgencia a esta iniciativa, que busca elevar las multas, mejorar la fiscalización y perseguir a los responsables incluso con penas de cárcel".

En cuanto al desborde del canal Santa Marta en Maipú, el legislador planteó que "no tenemos por qué lamentar más ver como nuestros ríos y calles son contaminados, incluso con refrigeradores que fueron lanzados al agua y que ahora han contribuido a la triste situación de las inundaciones".

Asimismo, a través de Twitter, el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego, afirmó que es "vergonzosa la imagen del Mapocho. No hay mantención suficiente si la gente no toma conciencia de que los canales y ríos no son lugares para botar basura o electrodomésticos".