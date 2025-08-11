Boric publicó test de drogas y criticó: "La desinformación es un peligro para la democracia"

El Presidente Gabriel Boric confirmó este lunes la realización de dos pruebas de droga, una de ordina y otra de pelo, las que dieron negativo.

A través de su cuenta de X, el Mandatario compartió los certificados de las dos pruebas a las que se sometió en junio, y criticó la campaña de desinformación que se ha generado sobre este tema.

"Tal como hace cuatro años, ciertos sectores de la oposición persisten en generar dudas o desinformar a la ciudadanía. Por eso, comparto los resultados del examen de orina y de pelo que me realicé", posteó.

"Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro

"Es importante decirlo las veces que sea necesario: la desinformación es un peligro para la democracia y es tarea de todos cuidarla", agregó.

Y concluyó que "el Congreso debiera tratar con seriedad y altura de miras temas que son tan importantes para Chile. Los invito a avanzar y legislar sobre el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero en el combate al crimen organizado".

Vallejo criticó "campañas sucias"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por su parte destacó "lo legítimo que puede ser la discusión legislativa para elevar estándares al respecto" y la "transparencia respecto a este tipo de test".

Sin embargo, reparó en que "otra cosa muy distinta es quienes han pretendido desinformar e instalar una campaña en contra del Presidente de la República, no solo para denostar su imagen, sino que instalar una sospecha".

"Y eso es muy importante señalarlo, porque son personas que no les interesa la transparencia y el estándar, les interesa dañar a través de la mentira, del engaño y la sospecha", afirmó.

En esa línea, analizó que en el contexto electoral "tenemos dos campañas sucias: una, la que se ha liderado contra la candidata (Evelyn) Matthei para instalar que podría tener alzheimer, a través de la desinformación directa o simplemente la sospecha, o incluso la parodia. Y, por otro lado, contra el Presidente pretendiendo relacionarlo con un supuesto consumo.

"Hay que decirlo así, explícitamente, y hay que enfrentarlo como corresponde", aseveró.

Por ello, insistió en que "quienes levantan esto no son personas que le interesa realmente elevar la transparencia y el estándar; les interesa atacar, denostar con la mentira, el engaño y la sospecha".